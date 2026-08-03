Seguridad

Decomisan Más de 4 Toneladas de Cocaína en Embarcaciones en Chiapas y Oaxaca: Hay 16 Detenidos

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anuncia el aseguramiento de embarcaciones en las que se trasladaba droga

Video
Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial.
Marina Asegura Más de 4 Toneladas de Cocaína y Detiene a 13 Personas en Chiapas y Oaxaca

Destacado

La Semar asegura embarcaciones con más de 4 toneladas de cocaína en Chiapas y Oaxaca. Varios detenidos y un golpe significativo al narcotráfico. Conoce los detalles.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+