Decomisan Más de 4 Toneladas de Cocaína en Embarcaciones en Chiapas y Oaxaca: Hay 16 Detenidos

Fuerzas de seguridad de México, encabezadas por la Secretaría de Marina (Semar), aseguraron tres embarcaciones y decomisaron más de cuatro toneladas de cocaína en acciones en las costas de Chiapas y Oaxaca.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció dicho aseguramiento y detalló que con ello se evitó que millones de dosis de droga llegaran a las calles del país.

En un mensaje en la red social X, el funcionario federal destacó que las acciones afectaron de manera significativa las capacidades operativas y financieras de las organizaciones criminales.

De acuerdo con García Harfuch, en la presente administración, la Secretaría de Marina-Armada de México ha asegurado más de 80 toneladas de cocaína en mares mexicanos.

Como resultado de las acciones de vigilancia marítima encabezadas por @SEMAR_mx en las costas de Chiapas y Oaxaca, fueron aseguradas tres embarcaciones, detenidas 13 personas y decomisadas más de 4 toneladas de cocaína, evitando que millones de dosis llegaran a las calles y… pic.twitter.com/kfAVhR5EWQ — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 3, 2026

Agreden a personal naval en Nayarit

En otros hechos, el titular de la SSPC informó que personal naval repelió una agresión armada durante una operación terrestre en el estado de Nayarit.

Como resultado de esa acción, un elemento de la Semar resultó herido, mientras que un agresor perdió la vida.

Adicionalmente, las fuerzas de seguridad aseguraron un arma de fuego, cargadores y cartuchos.

Decomiso de toneladas de droga y 16 detenidos

En un comunicado posterior, el Gabinete de Seguridad detalló cómo fue el reciente aseguramiento del enervante en las costas mexicanas. Indicó que en total se aseguraron cuatro embarcaciones menores con aproximadamente 4.4 toneladas de cocaína y dio a conocer que se detuvo a 16 presuntos infractores de la ley, en aguas del Océano Pacífico.

La primera acción ocurrió frente a Oaxaca, donde personal naval localizó dos embarcaciones menores que navegaban de manera sospechosa. Ahí aseguraron 127 bultos y 42 tabiques que contenían presunta cocaína, con un peso aproximado de tres toneladas, así como seis motores fuera de borda; en esa acción se detuvo a 10 personas.

En otro evento en costas de Chiapas, se aseguraron dos embarcaciones menores, una de ellas transportaba 24 bultos con presunta cocaína con un peso aproximado de mil 423 kilos, así como más de 2 mil litros de combustible; también se detuvo a seis personas.

Destrucción de laboratorio clandestino

Por otra parte, en Culiacán, Sinaloa, en el poblado Península de Villamoros, personal naval localizó y destruyó un laboratorio clandestino con aproximadamente 300 litros de sustancias químicas para la elaboración de metanfetamina

El Gabinete de Seguridad añadió que los detenidos, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

El peso ministerial de la presunta droga se encuentra pendiente de determinarse por las autoridades competentes, por lo que será integrado posteriormente a las estadísticas oficiales de los aseguramientos realizados por la Secretaría de Marina durante la presente administración, añadió.

SPB