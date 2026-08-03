Mueren 2 Personas con Ciclosporiasis en EUA: Detectan Factores que Complican la Enfermedad

El Departamento de Salud de Míchigan informó este lunes que dos personas murieron en el marco del brote de ciclosporiasis que atraviesa el estado.

Según los historiales médicos revisados, ambas personas padecían enfermedades subyacentes graves que pudieron verse agravadas por la infección y por la deshidratación que suele acompañarla.

Lo que se sabe —y lo que no— de los dos fallecimientos por Ciclosporiasis

El departamento estatal indicó que no dará más información sobre estos dos casos. La ciclosporiasis no suele ser una enfermedad que ponga en riesgo la vida, y las muertes vinculadas a ella son poco frecuentes en Estados Unidos, de acuerdo con la misma dependencia.

La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora, que puede provocar diarrea, náuseas y otros síntomas gastrointestinales. Los casos han aumentado de forma constante en todo el país en los últimos meses, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

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¿Cómo va el brote de Ciclosporiasis en Míchigan y en el resto del país?

Míchigan acumula 11,234 casos del brote, 461 más desde la actualización del viernes anterior.

El estado registra 193 hospitalizaciones relacionadas, con corte al 30 de julio.

Los CDC contabilizan 6,707 casos confirmados por laboratorio a nivel nacional, con corte al 28 de julio.

Hay más de 11,500 casos adicionales sospechosos, aún pendientes de confirmación o de una investigación más amplia.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters sobre los dos fallecimientos.

¿Por qué la misma infección golpea distinto según la persona?

La gravedad de la ciclosporiasis depende en buena medida de la respuesta del sistema inmunológico de cada paciente, de acuerdo con un análisis de Azadeh Nasuhidehnavi y Wesley Kufel, investigadores de la Universidad de Binghamton, de la Universidad Estatal de Nueva York.

A diferencia de otras bacterias que dañan tejidos con toxinas, el parásito Cyclospora cayetanensis invade y vive dentro de las células que recubren el intestino delgado; buena parte de los síntomas —incluida la diarrea— proviene de la propia respuesta del cuerpo para combatirlo.

Según los mismos investigadores, los niños menores de cinco años, los adultos mayores y las personas con sistemas inmunológicos debilitados enfrentan mayor riesgo de cuadros severos o prolongados, porque su capacidad para frenar la multiplicación del parásito dentro de las células es más limitada.

En personas con las defensas comprometidas, la ausencia de una respuesta inmune eficaz puede derivar en cargas más altas del parásito, enfermedad más prolongada, recaídas frecuentes y mayor riesgo de complicaciones.

No existe actualmente una vacuna contra la ciclosporiasis. El diagnóstico se hace mediante muestras de heces y el tratamiento recomendado es un antibiótico que suele tomarse entre siete y diez días, de acuerdo con los mismos autores.

Con información de AP y Reuters.