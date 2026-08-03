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Mueren 2 Personas con Ciclosporiasis en EUA: Detectan Factores que Complican la Enfermedad

Míchigan confirma dos muertes por ciclosporiasis en medio de un brote que ya suma más de 11 mil casos en el estado

Mueren 2 Personas con Ciclosporiasis en EUA: Detectan Factores que Complican la EnfermedadEsta fotografía sin fecha, tomada con un microscopio proporcionado por los CDC, muestra ooquistes de Cyclospora cayetanensis encontrados en una muestra de heces frescas preparada con una solución de formalina y teñida con safranina. Foto: AP

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