¿Cómo Exentar Pago de Casetas al AIFA? Hay Beneficio en Vacaciones de Verano 2026

Si piensas salir de viaje desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) durante estas vacaciones de verano 2026, puedes exentar el pago de casetas para llegar a la terminal aérea. Te decimos cómo aprovechar el beneficio.

Cabe destacar que el AIFA cuenta con diversas rutas terrestres que conectan con el Valle de México, las principales vialidades son:

El Circuito Exterior Mexiquense, la Autopista México-Pachuca, el Camino Libre a Tonanitla y la Autopista Urbana Siervo de la Nación, las cuales se enlazan mediante un distribuidor vial principal de 8 km.

¿Cómo exentar pago de casetas al AIFA?

Si viajas durante los próximos días desde el AIFA puedes exentar el pago de casetas para llegar a la terminal aérea, si viajas en vehículo particular, solo debes:

Presentar el pase de abordar en las casetas de cobro de las autopistas que conectan con el AIFA.

Recuerda que este beneficio solo es durante las vacaciones de verano, que concluyen el 31 de agosto para estudiantes de educación básica.

Con información de N+

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