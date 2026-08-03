Sociedad

¿Cómo Exentar Pago de Casetas al AIFA? Hay Beneficio en Vacaciones de Verano 2026

Te decimos cómo exentar el pago de casetas al AIFA, durante las vacaciones de Verano 2026

Pasajeros en el AIFAPasajeros en el AIFA. Foto: Cuartoscuro Archivo

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Este verano 2026, exenta el pago de casetas al AIFA cumpliendo un requisito. Más detalles aquí.

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