Movilidad

Del AIFA a Pachuca en 1 Hora: Las 4 Estaciones Clave del Nuevo Tren de Pasajeros En Construcción

La nueva línea ferroviaria reducirá los tiempos de traslado y conectará al AIFA con municipios del Estado de México e Hidalgo

Tren AIFA-Pachuca. Foto: CuartoscuroTren AIFA-Pachuca. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El Tren México-Pachuca promete transformar la movilidad: 65 km de vía electrificada y 15 trenes eléctricos para un viaje rápido y sustentable.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+