Del AIFA a Pachuca en 1 Hora: Las 4 Estaciones Clave del Nuevo Tren de Pasajeros En Construcción

La construcción del Tren México-Pachuca avanza como uno de los proyectos ferroviarios más importantes del país para fortalecer la movilidad entre la Ciudad de México, el Estado de México e Hidalgo. La nueva línea de pasajeros busca ofrecer una alternativa de transporte más rápida y sustentable para miles de personas que diariamente se trasladan entre estas entidades.

Además de reducir la carga vehicular en las principales carreteras, la obra permitirá mejorar la conexión con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), considerado un punto estratégico para el desarrollo de la región. El proyecto también contempla infraestructura moderna y trenes eléctricos que contribuirán a disminuir las emisiones contaminantes.

El recorrido completo del Tren México-Pachuca tendrá un tiempo estimado de 1 hora y 15 minutos. El trayecto incluirá aproximadamente 40 minutos entre Buenavista y el AIFA, mientras que el recorrido del AIFA a Pachuca será de otros 40 minutos, lo que permitirá una conexión más ágil entre la capital del país y la capital hidalguense.

Estaciones y características del Tren México-Pachuca

El proyecto contempla la construcción de 65 kilómetros de vía doble electrificada, de los cuales 35 kilómetros se ubican en el Estado de México y 30 kilómetros en Hidalgo. La obra está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), mediante el Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, y considera una inversión estimada de 44 mil millones de pesos.

La ruta se conectará con el ramal Buenavista-Lechería-AIFA y contará con cinco estaciones y cuatro paraderos.

Las estaciones serán:

AIFA.

Xaltocan II.

Tizayuca-Temascalapa.

Jagüey de Téllez.

Pachuca.

Mapa del Tren AIFA-Pachuca

Mientras que los paraderos estarán ubicados en:

Xolox.

Huitzila.

Empalme del Rey.

Platah.

El sistema también contempla la construcción de dos viaductos con una longitud total de 5.89 kilómetros, cuatro subestaciones eléctricas y 51.67 kilómetros de cortes y terraplenes para adecuar la infraestructura ferroviaria.

Así serán los trenes y los beneficios del proyecto

El servicio operará con 15 trenes eléctricos de aproximadamente 100 metros de longitud, con la posibilidad de acoplar dos unidades para incrementar la capacidad durante los periodos de mayor demanda. Cada tren alcanzará una velocidad máxima de 120 kilómetros por hora, contará con sistemas de información para pasajeros, accesibilidad universal y capacidad para 718 personas, de las cuales al menos 315 viajarán sentadas.

Se estima que la primera unidad esté fabricada en septiembre de 2026 y que, una vez en operación, el sistema atienda a más de 100 mil usuarios al día, beneficiando a alrededor de 314 mil habitantes en el corredor Buenavista-AIFA-Pachuca.

Además de mejorar la movilidad, el Tren México-Pachuca busca fortalecer la conexión con el AIFA, reducir la congestión y el riesgo de accidentes en las carreteras, así como impulsar el desarrollo económico y turístico de los municipios que forman parte de la ruta.