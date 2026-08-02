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Tren México- Pachuca: ¿Dónde Quedará La Estación Más Cercana a la CDMX? MAPA

La obra recorrerá territorios de la Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo

Estación Xaltocan del Tren México- Pachuca. Foto: Google MapsEstación Xaltocan del Tren México- Pachuca. Foto: Google Maps

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El Tren México-Pachuca promete revolucionar el transporte: 15 trenes eléctricos, conexión con AIFA y una estación cercana en Jaltocan II. ¡Conoce cómo transformará tu viaje diario!

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