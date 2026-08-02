Tren México- Pachuca: ¿Dónde Quedará La Estación Más Cercana a la CDMX? MAPA

El Tren México-Pachuca avanza como uno de los proyectos ferroviarios estratégicos del Gobierno de México para fortalecer la movilidad entre la Ciudad de México, el Estado de México e Hidalgo. El recorrido completo iniciará en la terminal Buenavista, conectará con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y concluirá en Pachuca.

El tramo AIFA-Pachuca busca optimizar la conexión entre la Zona Metropolitana del Valle de México, el Estado de México e Hidalgo. Esta etapa forma parte del trayecto integral y estará enlazada con sistemas de transporte como el Metro y Metrobús en la Ciudad de México, además del Tuzobús en Pachuca, facilitando los traslados de miles de usuarios.

La obra recorrerá territorios de la Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo. Su periodo de ejecución será de un año y seis meses, con el objetivo de iniciar operaciones durante 2027. Se estima que el servicio atenderá a más de 100 mil pasajeros al día.

¿Dónde quedará la estación más cercana a la CDMX?

La estación más cercana a la Ciudad de México será Jaltocan II, ubicada en el Estado de México. Después de este punto, el tren continuará hacia Tizayuca-Temascalapa, Jagüey de Téllez y finalmente Pachuca, en el estado de Hidalgo.