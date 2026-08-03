Medio Ambiente

Rescatan Miles de Huevos de Tortuga en Oaxaca y los Entierran en la Playa para que Eclosionen

Personal de la Semar y de Profepa realiza acciones de protección y vigilancia en el Santuario de Playa Escobilla

Huevos de tortuga rescatados en Oaxaca. Foto: ProfepaHuevos de tortuga rescatados en Oaxaca. Foto: Profepa

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¡Rescate en Oaxaca! Semar y Profepa recuperan 5,100 huevos de tortuga golfina en Playa Escobilla, asegurando su protección y conservación. Descubre cómo estas acciones ayudan al equilibrio ecológico.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Rescatan Miles de Huevos de Tortuga en Oaxaca y los Entierran en la Playa para que Eclosionen