Rescatan Miles de Huevos de Tortuga en Oaxaca y los Entierran en la Playa para que Eclosionen

Personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) recuperaron aproximadamente 5 mil 100 huevos de tortuga marina, de la especie golfina, en playas de Oaxaca.

Los hechos ocurrieron durante acciones de protección y vigilancia realizadas en el Santuario de Playa Escobilla, en Santa María Tonameca, informaron las dependencias en un comunicado conjunto.

Detallaron que personal naval destacado en Puerto Escondido brindó apoyo y seguridad a inspectores de la Profepa, durante la acción llevada a cabo en la tercera arribada de la temporada 2026-2027.

Con ello, indicaron, se contribuyó “a las labores de protección y conservación de esta especie en uno de los principales santuarios de anidación del país”.

Entierran miles de huevos en la playa

De acuerdo con las instancias federales, se recuperaron aproximadamente 5 mil100 huevos, los cuales ya fueron enterrados en la playa.

Lo anterior ya que “durante el proceso de extracción ilegal, por los movimientos generados en el proceso de saqueo, el embrión se desprende y ya no son huevos viables para eclosionar”.

La Marina y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente refrendaron su compromiso con la protección del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad marina, “fortaleciendo la colaboración interinstitucional para salvaguardar los recursos naturales y contribuir al equilibrio ecológico de las costas mexicanas”.

SPB