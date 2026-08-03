¿Nuevas Monedas en México? Así Puedes Conseguir la Colección de Medallas Dinosaurios de México

Casa de Moneda de México presentó una nueva colección de medallas conmemorativas con temática de dinosaurios, disponible en sus tiendas físicas.

La casa acuñadora, la misma que fabricó las monedas conmemorativas del Mundial 2026 presentadas por Banxico en mayo pasado, ofrece ahora una colección independiente dedicada a especies prehistóricas.

De acuerdo con la publicación de Casa de Moneda de México en su cuenta oficial de Facebook, la colección se llama "Dinosaurios de México" y está dedicada a especies que habitaron el territorio nacional hace millones de años. La institución indicó que las piezas pueden adquirirse directamente en sus tiendas físicas.

¿Dónde y cuándo comprar las medallas Dinosaurios de México?

Ubicación: tiendas físicas de Casa de Moneda de México, en Av. Paseo de Reforma 295, Ciudad de México.

Horario de venta: lunes a viernes, de 9:30 a 15:00 horas.

Contacto telefónico: 444 834 6033.

Correo electrónico para ventas: ventas@cmm.gob.mx.

¿Qué muestra el ejemplo de la colección?

La publicación incluye la imagen de una de las piezas de la colección, con el nombre "Labocania anomala" grabado junto a la inscripción "Mesozoico - Cretácico - Baja California".

Labocania anomala es una especie del género extinto Labocania, un dinosaurio terópodo tiranosáurido que vivió a finales del período Cretácico Superior, hace unos 76 millones de años, durante el Campaniense, en lo que hoy es Norteamérica, de acuerdo con información disponible en fuentes especializadas.

Sus restos fueron hallados en Baja California, la región que también aparece grabada en la medalla.

Casa de Moneda de México es un organismo descentralizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), fundado el 11 de mayo de 1535, encargado de producir monedas y comercializar medallas en México.

CT