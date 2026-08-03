¿Qué Pasó en Estación Romero Rubio del Metro CDMX Hoy? Reportan Un Muerto

El Metro CDMX suspendió el servicio hoy, 3 de agosto de 2026, en la Línea B; aquí te informamos qué pasó este lunes en la estación Romero Rubio, donde una persona murió.

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¿Qué pasó en el Metro CDMX hoy?

La mañana de hoy, el Metro CDMX anunció que el servicio fue "momentáneamente detenido" en la Línea B, por las maniobras para rescatar a una persona de la zona de vías, en la interestación Romero Rubio-Oceanía.

De acuerdo con los primeros reportes, autoridades recuperaron el cuerpo de un hombre, de unos 35 años de edad, de las vías de la Línea B, que va de Ciudad Azteca a Buenavista.

Los usuarios, afectados por la suspensión en la Línea B, tuvieron que esperar hasta que el servicio del Metro regresara a la normalidad.

Foto: N+

Alrededor de las 06:30 horas, la Línea B reanudó el servicio, luego de los trabajos de recuperación de los cuerpos de rescate.

El Metro CDMX también informó que, durante la mañana, en las Líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12 y B hubo baja afluencia y circulación constante de los trenes desde las terminales; sin embargo, apuntó que “la información puede cambiar por eventualidades en el servicio”.

RMT