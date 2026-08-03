Accidentes

¿Qué Pasó en Estación Romero Rubio del Metro CDMX Hoy? Reportan Un Muerto

Esto es lo que se sabe sobre la muerte de una persona en la estación Romero Rubio, en la Línea B del Metro CDMX

Moctezuma 2da. Sección, Venustiano Carranza | Itzel Cruz AlanisEstación Romero Rubio del Metro CDMX. Foto N+

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¿Qué ocurrió en la estación Romero Rubio del Metro CDMX? Un hombre murió en las vías, causando suspensión en Línea B. Infórmate sobre el estado actual del servicio.

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