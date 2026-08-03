Salud

Súper Bacteria Mortal se Hospeda en Perros, Gatos y Plantas: ¿Se Contagia a los Humanos?

Un estudio del CCG-UNAM halló la bacteria Acinetobacter baumannii, resistente a antibióticos, en más de 95 fuentes y 30 especies animales

Súper Bacteria Mortal se Hospeda en Perros, Gatos y Plantas_ Se Contagia a los HumanosPlacas de cultivo con las que se analizaron los 23 mil 205 genomas de Acinetobacter baumannii. Foto: cortesía Santiago Castillo Ramírez / CCG.

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