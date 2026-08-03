Accidentes

Accidente en la Carretera México-Pachuca Hoy: ¿Qué Pasó con Tráiler en Tecámac?

El accidente ocurrió en el kilómetro 42 de la carretera México-Pachuca, con dirección a la Ciudad de México

Carretera México-Pachuca, Tecámac | Itzel Cruz AlanisAccidente de tráiler en la carretera México-Pachuca hoy, 3 de agosto 2026. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Tráfico detenido en la México-Pachuca tras accidente de tráiler en Tecámac. Conoce los detalles del incidente y cómo afecta la movilidad hacia la CDMX.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+