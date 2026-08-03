Accidente en la Carretera México-Pachuca Hoy: ¿Qué Pasó con Tráiler en Tecámac?

La mañana de hoy, 3 de agosto de 2026, se registró un accidente de tráiler en la carretera México-Pachuca; aquí te informamos qué pasó en la vialidad, a la altura de Tecámac, Estado de México.

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¿Qué pasó en la carretera México-Pachuca hoy?

De acuerdo con los primeros reportes, un tráiler se accidentó en el kilómetro 41.5 de la carretera México-Pachuca, con dirección a la Ciudad de México (CDMX), donde la caja de la pesada unidad, cargada con varias toneladas de abarrotes y comida para gato, se partió.

El tráiler iba circulando por la carretera cuando la caja se partió, por lo que quedó varado en uno de los carriles, ocasionando tráfico lento, en las inmediaciones del Hospital General Regional 200, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Policías, bomberos y autoridades de Protección Civil del municipio de Tecámac acudieron a la zona del accidente para encabezar los trabajos de traspaso de la mercancía, para poder retirar el tráiler.

El dron de N+ captó desde el aire las filas de autos varados, a la espera de poder pasar por la zona del accidente.

Mapa de la zona del accidente de hoy en la México-Pachuca

RMT