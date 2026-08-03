Medio Ambiente

Video de Explosión en el Popocatépetl Hoy: Así se Vio Enorme Fumarola y Material Incandescente

Aquí puedes ver cómo fue la explosión de hoy en el volcán Popocatépetl

Volcán PopocatépetlVolcán Popocatépetl visto desde Tlayacapan, Morelos, el 1 de agosto de 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Impresionante explosión en el Popocatépetl: Hay alerta por caída de ceniza en CDMX. Mira el video del momento.

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