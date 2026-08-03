Video de Explosión en el Popocatépetl Hoy: Así se Vio Enorme Fumarola y Material Incandescente

El Popocatépetl despertó hoy, 3 de agosto de 2026, con intensa actividad; aquí puedes ver en video cómo fue la explosión de este lunes en el volcán, también conocido como Don Goyo.
El domingo, el volcán Popocatépetl registró 55 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, otros gases volcánicos y ceniza, informó el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).
Video del momento de la explosión en el Popocatépetl
A las 20:32 horas del domingo, el Popocatépetl emitió una fuerte explosión, que alcanzó aproximadamente 1 kilómetro de altura sobre el nivel del cráter, acompañada de material incandescente, reportó SASSLA, la plataforma digital de alertamiento y gestión integral de riesgos de México.
Alerta en CDMX por caída de ceniza del Popocatépetl
En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso especial hoy, en el que indicó que en caso de exhalación de vapor de agua, gas y ceniza, tendría trayectoria hacia el oeste-suroeste, cambiando al oeste y oeste-noroeste del cráter.
Mientras que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, de la Ciudad de México (CDMX), alertó que existe riesgo de caída de ceniza del Popocatépetl hoy, en la capital del país, pues en caso de una nueva exhalación, “la pluma se dispersaría hacia el noroeste”.
El Cenapred reiteró que el Semáforo de Alerta Volcánica del Popocatépetl se mantiene en Amarillo Fase 2.