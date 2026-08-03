Medio Ambiente

Sistema Cutzamala Hoy: Así Está el Nivel de Presas este 3 de Agosto de 2026

Así está el nivel del Sistema Cutzamala y de las presas que lo conforman hoy, 3 de agosto de 2026

Presa Valle de Bravo del CutzamalaPresa Valle de Bravo del Cutzamala. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Destacado

¡Buenas noticias para el Valle de México! El Sistema Cutzamala mejora sus niveles gracias a las lluvias de 2026. Con un 73.33% de capacidad, asegura el suministro de agua. Descubre más sobre este vital recurso.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+