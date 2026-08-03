Sistema Cutzamala Hoy: Así Está el Nivel de Presas este 3 de Agosto de 2026

Este lunes, 3 de agosto de 2026, el Sistema Cutzamala mejora sus niveles, gracias a las lluvias de la actual temporada 2026, lo que beneficia el suministro de agua en el Valle de México.

Los informes actuales del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México y la Conagua señalan una estabilización necesaria para atender la demanda poblacional, luego de haber atravesado periodos de disponibilidad crítica en etapas anteriores,

Cabe destacar que este complejo hídrico es el responsable de suministrar el 26% del agua potable consumida en diversas zonas de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Niveles de presas del Sistema Cutzamala

El Sistema Cutzamala presenta un almacenamiento total del 73.33% de su capacidad operativa, de acuerdo con el último reporte del 29 de julio, con un volumen de 573,793,000 de metros cúbicos.

El nivel de presas presenta el siguiente desglose individual:

Valle de Bravo: Se mantiene como el embalse con mayor llenado, operando al 80.33% de su capacidad.

Villa Victoria: Registra un almacenamiento del 67.63%.

El Bosque: Este cuerpo de agua se encuentra al 64.92% de su capacidad total.

Se prevé que las lluvias segirán favoreciendo los niveles de almacenamiento del Cutzamala, además, el monitoreo constante de estos niveles es una tarea esencial para asegurar la continuidad del suministro de agua en la región central del país.

Con información de N+

Rar