Marcha Hoy contra Examen de Control de la UNAM: ¿Dónde Habrá Bloqueos en CDMX por Aspirantes?

¡Toma precauciones! Este lunes 3 de agosto de 2026, aspirantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizarán una nueva protesta en la Ciudad de Mexico (CDMX), por lo que se prevén afectaciones en la capital mexicana.

Aquí te informamos la hora y la zona exacta de la manifestación, para que consideres alternativas viales y evites afectaciones en tus traslados hoy.

También puedes seguir todos los canales de N+ para conocer todos los detalles de las otras protestas, bloqueos y concentraciones previstas para este lunes.

Además, te mantenemos informado sobre la situación vial en la capital mexicana, la red carretera en el país y el sistema de transporte capitalino.

Protesta de aspirantes de la UNAM hoy

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, la protesta de los aspirantes seleccionados de todos los planteles de la UNAM será en la alcaldía Coyoacán.

Los manifestantes se movilizarán a las 12:00 horas a la Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, ubicada en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria.

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¿Cuál es la demanda de los manifestantes?

Los aspirantes de la UNAM realizarán dicha actividad para exigir que se respeten los resultados del examen de admisión a licenciatura, correspondiente al proceso 2026, realizado en línea.

Además, para expresarse en contra de la aplicación del examen de control, el cual fue anunciado después de la reunión de autoridades universitarias y la Comisión Técnica.

Y es que la UNAM anunció que aplicará un examen presencial de control para alumnos que ya habían sido aceptados en este año y para quienes tuvieron un número de aciertos igual o superior a los que pedían para el ingreso entre 2021-2026.

Esto ocurre después del examen que esta vez fue en línea y que detectó irregularidades.

Respecto a la movilización de hoy, la SSC no descartó que los aspirantes realicen una marcha al interior de Ciudad Universitaria y la afectación de vialidades a la altura de Insurgentes Sur, frente a la Rectoría, como medida de protesta.

SPB