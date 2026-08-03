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Marcha Hoy contra Examen de Control de la UNAM: ¿Dónde Habrá Bloqueos en CDMX por Aspirantes?

Conoce aquí la zona de afectación de la protesta de aspirantes de la UNAM en la Ciudad de México

Protesta en Rectoría de la UNAM el 31 de julio de 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoProtesta en Rectoría de la UNAM el 31 de julio de 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Protesta en CDMX: Aspirantes de la UNAM exigen respeto a resultados de admisión. Evita bloqueos y sigue nuestras actualizaciones.

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