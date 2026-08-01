Marchas

Marchas en CDMX HOY 1 de Agosto de 2026 : Manifestaciones y Concentraciones

Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México

Bloqueo en calles de la Ciudad de México.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Hoy en CDMX: 5 marchas, 10 concentraciones y más. No te quedes atrapado, planifica tus trayectos con la información de la SSC. Conoce más detalles y evita contratiempos.

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