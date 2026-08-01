Marchas en CDMX HOY 1 de Agosto de 2026 : Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 1 de agosto de 2026.
Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.
Las autoridades capitalinas esperan 5 marchas, 10 concentraciones, 1 rodada motociclista, 5 rodadas ciclistas y 25 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este sábado en la capital del país.
Marchas
Miguel Hidalgo
09:30 Horas.
Desapariciones México marcharán de:
Iztacalco
11:00 Horas.
El Comité Diversidad Iztacalco marchará de:
Kiosco de la Plaza San Matías, en Calzada de la Viga y San Miguel, Colonia Barrio la Asunción, alcaldía Iztacalco.
Con destino a la sede de la alcaldía Iztacalco, en Avenida Río Churubusco y Avenida Té, Colonia Gabriel Ramos Millán, alcaldía Iztacalco.
Iztapalapa
12:00 Horas.
El Colectivo “Witsachkalle” marchará de:
Monumento ‘Cabeza de Juárez’, en Avenida Guelatao y Manuel Escandón, Colonia Cabeza de Juárez III, alcaldía Iztapalapa.
Con destino al monumento “Coyote Hambriento”.
Cuauhtémoc
17:30 Horas.
Familia de joven desaparecido marchará de:
Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 1 de agosto de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.
Con información de SSC CDMX.
LECQ