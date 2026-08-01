Marchas en CDMX HOY 1 de Agosto de 2026 : Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 1 de agosto de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 5 marchas, 10 concentraciones, 1 rodada motociclista, 5 rodadas ciclistas y 25 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este sábado en la capital del país.

Marchas

Miguel Hidalgo

09:30 Horas.

Desapariciones México marcharán de:

La Estela de Luz

Con destino al Zócalo capitalino.

Iztacalco

11:00 Horas.

El Comité Diversidad Iztacalco marchará de:

Kiosco de la Plaza San Matías, en Calzada de la Viga y San Miguel, Colonia Barrio la Asunción, alcaldía Iztacalco.

Con destino a la sede de la alcaldía Iztacalco, en Avenida Río Churubusco y Avenida Té, Colonia Gabriel Ramos Millán, alcaldía Iztacalco.

Iztapalapa

12:00 Horas.

El Colectivo “Witsachkalle” marchará de:

Monumento ‘Cabeza de Juárez’, en Avenida Guelatao y Manuel Escandón, Colonia Cabeza de Juárez III, alcaldía Iztapalapa.

Con destino al monumento “Coyote Hambriento”.

Cuauhtémoc

17:30 Horas.

Familia de joven desaparecido marchará de:

Glorieta del Ahuehuete.

Con destino al Monumento a la Madre.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 1 de agosto de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ