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11 Heridos Deja Explosión de Coche Bomba Frente a Estación de Policía en Cúcuta, Colombia

El hecho de violencia se da a unos días de la toma de la investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella

Atentado en Colombia. foto: AFPAtentado en Colombia. foto: AFP

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El ataque se produce a menos de una semana de la toma de posesión de Abelardo de la Espriella.

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