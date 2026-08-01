11 Heridos Deja Explosión de Coche Bomba Frente a Estación de Policía en Cúcuta, Colombia

Al menos ocho policías y tres civiles resultaron heridos este sábado tras la explosión de un vehículo bomba cerca del comando de la Policía en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, una ciudad ubicada en la frontera entre Colombia y Venezuela.

De acuerdo con los primeros reportes, un camión cargado con explosivos estalló junto a las instalaciones policiales, provocando un fuerte incendio, daños en las fachadas de edificios cercanos y una intensa movilización de cuerpos de seguridad y servicios de emergencia.

Tras la detonación, elementos de la Policía y del Ejército acordonaron la zona, mientras habitantes del sector se acercaban para conocer la magnitud de los daños. Las autoridades iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables del ataque y determinar cómo ocurrió el atentado.

La agresión provocó momentos de tensión en esta ciudad fronteriza, donde las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo para reforzar la vigilancia y evitar nuevos ataques.

El atentado ocurre en un momento de alta sensibilidad política en Colombia, ya que se registra a seis días de la toma de posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella. Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado sobre personas detenidas o grupos responsables de la agresión.

Las autoridades mantienen las investigaciones en curso y continúan evaluando los daños materiales ocasionados por la explosión, así como el estado de salud de las personas lesionadas.

Con información de EFE