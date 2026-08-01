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UEFA Dice Que Perdió la Confianza en Infantino; Celebra Retiro de Propuesta de la FIFA

La asociación europea señaló que no pueden seguir los planes secretos que buscan la vía rápida para aprobarse y agradeció a quienes se opusieron para dejar claro que "el futbol no está en venta"

La UEFA agradeció a todos los que se opusieron al plan privatizador de la FIFALa UEFA agradeció a todos los que se opusieron al plan privatizador de la FIFA. Foto: Reuters

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La UEFA agradece a quienes protegieron el futbol de la venta y señaló que Infantino incumple promesas de transparencia. ¿Cómo se restaurará la confianza?

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