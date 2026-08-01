UEFA Dice Que Perdió la Confianza en Infantino; Celebra Retiro de Propuesta de la FIFA

La UEFA celebró que la FIFA retirara sus planes de vender una participación del Mundial y otras justas deportivas y reclamó que "rindan cuentas" los responsables de "planes secretos, que se tramitan por la vía rápida".

En un comunicado difundido este sábado, apuntó que en los próximos días y semanas, trabajará con sus federaciones, y con otras confederaciones para revisar lo ocurrido y garantizar que no vuelva a pasar.

En la parte más dura del texto, la asociación europea señaló que no debe descartarse ninguna opción, para agregar que la actual dirección de la FIFA, es decir, Gianni Infantino, ha perdido la confianza de la UEFA.

"No podemos seguir así, con planes secretos que se tramitan por la vía rápida, (ideados por personas anónimas y de dudoso beneficio para el deporte. Debemos identificar a los responsables y exigirles que rindan cuentas)".

Luego de informarse que la FIFA desistía de la intención de crear una filial para comercializar sus competiciones, la UEFA agradeció a otras federaciones y confederaciones de todo el mundo proteger al balompié.

"La UEFA agradece a todos los aficionados, ligas, clubes, jugadores, particulares, federaciones y confederaciones que se opusieron a esta iniciativa, así como a los numerosos primeros ministros, jefes de Estado y comentaristas que han demostrado al presidente de la FIFA que el futbol no está en venta".

Promesas incumplidas

La organización del futbol europeo recordó que en 2016 Infantino hizo dos promesas, las cuales no cumplió: ser transparente y usar el dinero para beneficio del futbol.

"En ambas promesas, no ha cumplido. El acuerdo cutre, urdido a puerta cerrada y opaco que ideó e intentó imponer fue todo menos transparente. Y con unas reservas que superan los 5.000 millones de dólares, tampoco ha utilizado el dinero de las federaciones en beneficio del fútbol".

La UEFA anunció que "comenzará a trabajar de inmediato con socios y partes interesadas de todo el mundo y de todos los ámbitos del futbol para proponer una nueva forma de distribuir los recursos a través del programa FIFA Forward ya existente".

Explicó que el dinero que está "inactivo en la cuenta bancaria de la FIFA" se debe usar para impulsar este deporte en cada uno de los 211 países que la conforman sin necesidad de vender "las joyas de la familia".

"Esta es una victoria para todo el futbol. Pero no debe ser el final de la historia. La propuesta ya se ha presentado. La tarea de restablecer la confianza en la FIFA no ha hecho más que empezar", finalizó.

ICM