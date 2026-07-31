Principal Consejero de Gianni Infantino Renuncia ante Propuesta de FIFA de Inversión Privada

Carlos Cordeiro, el principal asesor de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, renunció en protesta por el plan del organismo de promover la inversión privada en torneos internacionales, entre ellos la Copa del Mundo.

"No puedo quedarme de brazos cruzados mientras la FIFA considera vender una participación en la Copa del Mundo", dijo Cordeiro, un exbanquero de Goldman Sachs, a través de un comunicado.

Además, en la misma publicación hecha en LinkedIn instó a otros altos cargos del ente rector del balompié mundial a levantar la voz ante la polémica propuesta.

"Que quede bien claro: no he estado involucrado de ninguna forma en esta propuesta y me opongo de forma categórica. Es un mal negocio para los miembros de la FIFA, un mal negocio para el futbol y un mal negocio para el futuro a largo plazo del juego".

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. UEFA y CONCACAF, contra Propuesta de la FIFA para Privatizar el Mundial

Hipotecar el futbol

"El futbol ha sido fundamental en mi vida y, después de más de 35 años en la banca, entiendo tanto el valor de este activo como las consecuencias de ceder una parte", manifestó. "Por eso debe rechazarse esta propuesta".

Afirmó que la FIFA ya tiene acceso a recursos financieros importantes y señaló que cuenta "con miles de millones de dólares en reservas y no tiene deuda", señaló Cordeiro, respecto a los 15 mil mdd que ingresaron en los últimos cuatro años derivados del mundial que acaba de terminar.

"En ese contexto, vender una participación permanente en el activo más valioso del futbol para recaudar 4 mil 200 millones de dólares tiene poco sentido. Es hipotecar el futuro del futbol sin ninguna justificación convincente", agregó.

Cordeiro indicó que compartió cinco años de trabajo para la FIFA junto a Infantino con "personas comprometidas y con principios que se preocupan profundamente por el deporte".

"Espero que ellos también alcen la voz", escribió, "porque decisiones de esta magnitud deberían tomarse en interés del futbol, no de quienes pretenden lucrarse con él".

¿Quién es Carlos Cordeiro?

Carlos Cordeiro nación en Bombay, India, pero fue criado en Miami, Florida. Estudió en Harvard y fue muy exitoso en el sistema bancario.

Entre 2018 y 2020 fue presidente de la Federación de Futbol de Estados Unidos, de ahí que se convirtiera en una figura relevante en la pasada Copa del Mundo.

De acuerdo con el diario español ABC, se incorporó en 2021 a la FIFA como asesor de Estrategia Global y Gobernanza, para después convertirse en asesor principal del dirigente del organismo.

En mayo de 2025, el presidente Donald Trump lo designó para estar al frente del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, donde fue representante de la FIFA.

ICM