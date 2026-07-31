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Principal Consejero de Gianni Infantino Renuncia ante Propuesta de FIFA de Inversión Privada

Carlos Cordeiro dijo que no podía quedarse de brazos cruzados ante la iniciativa del organismo mundial de vender una participación de la Copa del Mundo

Carlos Cordeiro, principal asesor de Gianni Infantino, presidente de la FIFACarlos Cordeiro, principal asesor de Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Foto: Reuters

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Cordeiro, exbanquero y asesor de FIFA, renuncia por desacuerdo con la venta de participación en la Copa del Mundo. ¿Debería FIFA reconsiderar esta polémica propuesta?

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