Marchas

Marchas HOY 31 de Julio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México

Protesta en calles de la Ciudad de México.Foto: Cuartoscuro

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¿Vas a salir hoy en CDMX? Conoce las marchas y eventos del 31 de julio para planear tus trayectos y evitar contratiempos. Consulta la info de la SSC para estar al tanto.

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