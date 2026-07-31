Marchas HOY 31 de Julio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 31 de julio de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 7 concentraciones, 2 rodadas motociclistas, 3 rodadas ciclistas y 17 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este viernes en la capital del país.

Concentraciones

Coyoacán

10:00 Horas.

La Comunidad Estudiantil Unida se concentrará en:

Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

Rodadas motociclistas

Gustavo A. Madero

20:00 Horas.

Los Locos de Barrio Unido Mexa Style Ecatepec rodarán de:

Avenida Insurgentes Norte, Colonia Lomas de San Juan Ixhuatepec, alcaldía Gustavo A. Madero.

20:20 y 20:40 Horas.

De avenida Carlos Hank González y Villa Quetzalcóatl, Colonia Joyas de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero.

Con destino al Ángel de la Independencia.

Gustavo A. Madero

20:50 Horas.

Equipo Mad Biker’s rodará de:

Avenida Carlos Hank González y Villa Quetzalcóatl, Colonia Joyas de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero.

A un destino por definir.

Coyoacán

20:00 Horas.

Introvertidos Bike’s rodarán de:

Estadio Banorte

Con destino a replica de la Torre Eiffel, en Avenida Estanislao Ramírez Ruiz, Colonia Ampliación Selene, alcaldía Tláhuac.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 31 de julio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ