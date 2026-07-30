No Pases por Aquí: Bloqueo Hoy en CDMX por Manifestación de Guardias de Seguridad

Este jueves, 30 de julio de 2026, se prevé una manifestación de guardias de seguridad en calles de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos la zona afectada por bloqueo en la capital del país.

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, se trata de integrantes de Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México y Ciudadanos Uniformados, quienes exigen:

Salarios dignos.

Regularización laboral para ser reconocidos formalmente como servidores públicos

Transparencia en el uso de los recursos.

También denuncian abusos de autoridad.

Toma en consideración que las autoridades capitalinas esperan 11 concentraciones, 1 rodada motociclista, 2 rodadas ciclistas y 17 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este jueves en la capital del país. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Zona afectada por bloqueo de guardias de seguridad

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los guardias de seguridad se concentrarán hoy en la alcaldía Cuauhtémoc.

Hora: 08:30.

Lugar: Zócalo Capitalino, Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades. Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, evitar la zona, en la medida de lo posible, y buscar rutas alternas.

Con información de N+

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