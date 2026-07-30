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No Pases por Aquí: Bloqueo Hoy en CDMX por Manifestación de Guardias de Seguridad

Te decimos la zona afectada por manifestación de guardias de seguridaden la CDMX hoy, 30 de julio de 2026

Protesta en el Zócalo de la CDMXProtesta en el Zócalo de la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Hoy, 30 de julio de 2026, manifestación de guardias de seguridad en CDMX. Exigen salarios dignos y denuncian abusos. Infórmate y planifica tu ruta.

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