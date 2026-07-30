Internacional

Rescatan a Gatos de Centro Comercial Colapsado Tras Terremoto en Japón

El centro comercial fue evacuado y los empleados regresaron para salvaro a los felinos cuando una enorme explosión sacudió el edificio

Gatos JapónLos animales llegaron sanos y salvos más tarde a la ciudad de Hiroshima, en el oeste de Japón. Foto: Intsgram | moff_aeon.kumamoto.

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Terremoto en Japón: 25 gatos atrapados en un centro comercial son rescatados ilesos. Descubre cómo el gerente de un café de gatos logró salvarlos en medio del caos.

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