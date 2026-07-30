Javier Milei Firma Decreto para Expulsar a Extranjeros Que Inciten al Odio contra Argentina

Luego de asegurar que hay una campaña de desprestigio contra Argentina promovida por Brasil, México y el Partido Demócrata de Estados Unidos, el presidente Javier Milei firmó un decreto que endurece las reglas migratorias.

A través de la Oficina del Presidente fue difundido el documento con carácter de urgente donde habla de prohibir la entrada y expulsar a extranjeros que vayan contra el país, sus ciudadanos y símbolos patrios.

"La Oficina del Presidente informa que el Presidente Javier G. Milei ha firmado un Decreto de Necesidad y Urgencia que incorpora como causal de prohibición de ingreso y de expulsión del territorio nacional a todo extranjero que dirigiere o incitare mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razón de su nacionalidad, así como el ultraje a los símbolos patrios".

En defensa de la nación

El decreto asegura que frente a las recientes "manifestaciones de hostilidad" contra Argentina y sus ciudadanos, el gobierno toma medidas para su defensa.

"(...) el Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país".

Antes de esta medida, el presidente argentino afirmó, sin ofrecer pruebas, que la supuesta campaña antiargentina salió de Brasil y fue apoyada por México y el Partido Demócrata con el fin de desacreditar a su gobierno.

Además, fue promovida durante la Copa del Mundo, donde se señaló un supuesto favoritismo de la FIFA para que La Albiceleste ganara la justa, así como el apoyo de miembros del gobierno israelí a la selección.

Con información de N+

ICM