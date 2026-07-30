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Javier Milei Firma Decreto para Expulsar a Extranjeros Que Inciten al Odio contra Argentina

La medida también alcanza a quienes busquen ingresar al país, según el documento firmado por el mandatario este miércoles 29 de julio

Javier Milei, presidente de ArgentinaJavier Milei, presidente de Argentina. Foto: Reuters

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Defensa de la nación: decreto de Javier Milei prohíbe entrada y expulsa a quienes inciten odio contra Argentina. ¿Qué opinas de esta medida urgente?

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