Marchas

Marchas en CDMX HOY 30 de Julio de 2026: Manifestaciones y Concentraciones

Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México

Bloqueo en la Colonia del Valle en la Ciudad de México.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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