Marchas en CDMX HOY 30 de Julio de 2026: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 30 de julio de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 11 concentraciones, 1 rodada motociclista, 2 rodadas ciclistas y 17 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este jueves en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc

08:30 Horas.

Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México y Ciudadanos Uniformados, A.C., se concentrará en:

Zócalo capitalino, en Plaza de la Constitución, Colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Miguel Hidalgo

10:00 Horas.

Amigos del Refugio Franciscano se reunirán en:

Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México, en Calderón de la Barca 92, Colonia Polanco, V Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo.

Rodadas Motociclistas

Gustavo A. Madero

19:00 Horas.

Los Reyes Mex Pach rodarán de:

Avenida Insurgentes Norte, Colonia Lomas de San Juan Ixhuatepec, alcaldía Gustavo A. Madero (Provenientes del Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México).

Con destino al Monumento a la Revolución.

Rodadas ciclistas

Coyoacán

21:00 Horas.

Caracoles Biker rodarán de:

Avenida Miguel Ángel de Quevedo y Avenida División del Norte, colonia Parque San Andrés.

Con destino al Parque Bicentenario, en Avenida 5 de Mayo 290, Colonia San Lorenzo Tlaltenango, alcaldía Miguel Hidalgo.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 30 de julio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ