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Bloqueo Hoy en CDMX: Zona Afectada por Manifestación de Jubilados

Te decimos la zona afectada por bloqueo de jubilados en la CDMX hoy, 29 de julio de 2026

Marcha de jubilados en la CDMXMarcha de jubilados en la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Atención en CDMX: Jubilados protestan hoy en Miguel Hidalgo por sus derechos. Conoce las rutas alternas y evita el tráfico. Detalles de la manifestación aquí.

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