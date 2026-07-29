Bloqueo Hoy en CDMX: Zona Afectada por Manifestación de Jubilados

Este miércoles, 29 de julio de 2026, se prevé una manifestación de jubilados en calles de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos la zona afectada por bloqueo en la capital del país.

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados exigen:

Que se revise y corrija el segundo transitorio de la reforma al artículo 127 constitucional, al considerar que genera efectos retroactivos y vulnera derechos adquiridos de trabajadores jubilados y el monto de sus jubilaciones.

Un servicio médico digno.

Certeza jurídica.

Toma en consideración que las autoridades capitalinas esperan 11 concentraciones, 4 rodadas ciclistas y 15 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

Zona afectada por manifestación de jubilados

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados se concentrarán en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Hora: 09:00.

Lugar: Torre Ejecutiva Pemex (Puerta 21) en Bahía de San Hipólito No. 20, Colonia Verónica Anzúres, Alcaldía Miguel Hidalgo.

Otras organizaciones en apoyo

Se prevé que a esta manifestación se sumen otras organizaciones en apoyo, entre ellas, la Asociación Nacional de Jubilados de Confianza de Pemex.

No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades. Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, evitar la zona, en la medida de lo posible, y buscar rutas alternas.

Con información de N+

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