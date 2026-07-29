Marchas

Marchas HOY 29 de Julio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México

Bloqueo en calles de la Ciudad de México.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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No te pierdas las actualizaciones de tráfico en CDMX: 11 marchas y 15 eventos de esparcimiento hoy. Consulta el enlace de la SSC para más detalles y planifica tu ruta.

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