Marchas HOY 29 de Julio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 29 de julio de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 11 concentraciones, 4 rodadas ciclistas y 15 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

Concentraciones

Miguel Hidalgo

09:00 Horas.

La Alianza Nacional de Jubilados se reunirá en:

Torre Ejecutiva Pemex (Puerta 21), en Bahía de San Hipólito 20, Colonia Verónica Anzúres, alcaldía Miguel Hidalgo.

Cuauhtémoc

14:30 Horas.

La Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica se concentrará en:

Sede del Sindicato Mexicano de Electricistas, en avenida Insurgentes Centro 98, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Rodadas ciclistas

Cuauhtémoc

06:00 y 06:15

People For Bikes – Roma rodarán de:

People for Bikes Roma, en Zacatecas 55, Colonia Roma Norte a:

Parque Nacional Valle de las Monjas, en Valle de Las Monjas 20, Colonia San Mateo Tlaltenango, alcaldía Cuajimalpa.

Bosque de Chapultepec y Parque Aztlán, en Bosque de Chapultepec I Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Iztapalapa

20:15 Horas.

Libertad en Bici rodará de:

Eje 5 sur y calle 10 de agosto, Colonia Leyes de Reforma.

Con destino a La Herradura, Huixquilucan, Estado de México.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 29 de julio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ