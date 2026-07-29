¿Hay Bloqueo Hoy 29 de Julio de 2026 en la Autopista del Sol?

Las vacaciones de verano para los estudiantes del nivel básico de la Secretaría de Educación Pública (SEP) comenzaron oficialmente el 15 de julio y se espera que millones de familias salgan del Valle de México para disfrutar destinos turísticos como el puerto de Acapulco durante los próximos días a través de la Autopista del Sol, y en N+ te mantenemos al tanto de posibles afectaciones en esta vía.

El viaje hacia las playas del puerto guerrerense no está exento de posibles bloqueos, accidentes, manifestaciones o inclemencias del tiempo que afecten el tránsito vehicular, desde el inicio en la caseta de Tlalpan, hasta la costera Miguel Alemán.

Toda esa extensión de la Carretera Federal 95D es conocida como la Autopista del Sol. No obstante, tiene varios tramos y, para algunos, el comienzo de la vía es a partir de Cuernavaca, Morelos.

Los vacacionistas deben pasar por al menos cinco casetas antes de llegar a la ciudad costera, cuyos costos actuales ya te contamos en otra nota.

¿Hay afectaciones en la Autopista del Sol?

La circulación puede complicarse por diversos factores a lo largo del trayecto.

Estas son las situaciones más recientes reportadas del 28 de julio de 2026:

20: 57 Horas. Se informó que en la Autopista México-Cuernavaca se registraba lluvia a la altura del poblado de Tres Marías.

20:45 Horas. Se informó que a partir del 28 de julio al 13 de agosto continuarán los trabajos en el Viaducto Palmira. Se detalló que habrá cierres nocturnos en la parte elevada del distribuidor en ambos sentidos.

En tanto este 29 de julio de 2026 se registraron los siguientes incidentes:

04:37 Horas. Se informó que en el Kilómetro 70 de la autopista México-Cuernavaca se registra cierre a la circulación en ambos sentidos por atención de un accidente. Además, se indicó que personal de CAPUFE, Protección Civil y Guardia Nacional, laboran en el lugar.

El tránsito se desvía por seguridad hacia carretera libre en:

Dirección a CDMX, a la altura del km 80 (Glorieta de La Paloma de la Paz).

Dirección a Cuernavaca, a la altura del km 53 (Poblado de Tres Marías).

02:00 Horas. Se informó del cierre a la circulación por la atención de la volcadura de un tracto camión y caída de carga, en el km 70 de la autopista, dirección Cuernavaca.

00:12 Horas. Se informó que en la Autopista Cuernavaca - Acapulco, se registraba lluvia.

Cobro de peaje

Además, para que lo tomes en cuenta, CAPUFE informó que a partir del 15 de julio de 2026 en la Caseta de Tlalpan el cobro del peaje se realiza de la siguiente manera.

En efectivo por los carriles centrales.

Con TAG en todos los demás carriles.

Con información de Capufe.

LECQ