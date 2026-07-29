Movilidad

¿Hay Bloqueo Hoy 29 de Julio de 2026 en la Autopista del Sol?

En este periodo vacacional te contamos si hay afectaciones en la autopista para que puedas planear tu trayecto en caso de ocupar la vía

Equipos de emergencia atienden un accidente en la Autopista del Sol.Foto: X @GN_Carreteras

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Atención vacacionistas: trabajos nocturnos en Viaducto Palmira hasta el 13 de agosto. Planifica tu trayecto por la Autopista del Sol y evita sorpresas.

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