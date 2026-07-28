Bloqueos en Carreteras Hoy: ¿Qué Autopistas Están Cerradas este Martes 28 de Julio 2026?

Si vas a viajar en carretera hoy, toma tus precauciones: Todos los días se registran accidentes o bloqueos en las vialidades; aquí te informamos qué autopistas están cerradas por bloqueos este martes, 28 de julio de 2026, en México, de acuerdo con información oficial de Caminos y Puentes Federales (Capufe), la Guardia Nacional (GN) y los reportes en vivo de N+ FORO.

Miles de personas están disfrutando de las vacaciones de verano 2026 y muchas de ellas prefieren viajar por las carreteras del país. Si es tu caso, entérate de las últimas noticias sobre movilidad, a través de N+. Síguenos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y la señal en vivo de N+ FORO.

En N+, diariamente encontrarás cuál es el estado del tráfico en la Autopista México-Querétaro y en la Autopista del Sol.

Cabe destacar que si vas a viajar a Morelos o a Acapulco, Guerrero, en la caseta de Tlalpan de la Autopista México-Cuernavaca se impulsa el pago electrónico a través de TAG IAVE, y muy pocas plazas reciben pago en efectivo.

El pago electrónico también aplica para las casetas Francisco Velasco Durán, Paso Morelos, Palo Blanco y La Venta, de la Autopista del Sol.

¿Dónde hay bloqueos de carreteras hoy?

A continuación, te damos un reporte del estado de las carreteras en México hoy, de acuerdo con Capufe, la Guardia Nacional y los reportes en vivo de N+ FORO:

08:03 horas: Bloqueo parcial en la carretera Culiacán-Los Mochis, en Sinaloa, por presencia de manifestantes, en el kilómetro 132+500.

07:17 horas: Cierre total a la circulación en la Autopista Acatzingo-Ciudad Mendoza, en el kilómetro 167, con a dirección Acatzingo, Puebla, por un accidente.

06:25 horas: Un fatal accidente se registró en la Autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 18, cerca del Puente de la Concordia, por el que una persona murió, luego de que presuntamente salió proyectada por el quemacocos de la camioneta en la que viajada, unidad que volcó.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Qué Pasó en la México-Puebla Hoy? Hombre Pierde la Vida tras Volcadura

02:55 horas: Cierre total en la Autopista México-Puebla por un accidente múltiple a la altura del kilómetro 41, con dirección a la Ciudad de México (CDMX).

Información en desarrollo…

RMT