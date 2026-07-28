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Bloqueos en Carreteras Hoy: ¿Qué Autopistas Están Cerradas este Martes 28 de Julio 2026?

Entérate aquí cuál es el estado de las carreteras, en México, hoy

Autopista México-Puebla, Emiliano Zapata | Azael Valdes NarvaezAccidente en la Autopista México-Puebla hoy, 28 de julio 2026. Foto: N+

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¿Vas a viajar hoy? Infórmate sobre los bloqueos en las carreteras de México este 28 de julio. Descubre qué autopistas están cerradas y toma precauciones para tu viaje.

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