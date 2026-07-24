¿Viajas por Carretera? Guardia Nacional Lanza Alerta por Riesgos en Vacaciones de Verano 2026

La Guardia Nacional reforzó la vigilancia en las carreteras federales de México ante el incremento de viajeros por las vacaciones de verano 2026. El despliegue contempla aproximadamente 22 mil 500 elementos a nivel nacional, quienes vigilarán más de 50 mil kilómetros de la red carretera federal, con especial atención en las rutas que conducen a los principales destinos turísticos del país.

El operativo vacacional Verano 2026 comenzó el 17 de julio y permanecerá activo hasta el 31 de agosto, periodo en el que millones de personas se desplazan por carretera hacia distintos puntos de México.

Para reforzar las labores habituales de vigilancia, la corporación informó que se incorporaron 15 mil elementos adicionales. Con este despliegue se busca prevenir incidentes y brindar seguridad a quienes utilizan las carreteras durante uno de los principales periodos vacacionales del año.

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Carreteras, aeropuertos y terminales tendrán vigilancia reforzada

El operativo no se limita a las vías federales. La Guardia Nacional también reforzó su presencia en aeropuertos, terminales de autobuses, sitios turísticos y otros lugares que registran una elevada concentración de personas durante las vacaciones.

Éder Armando del Ángel, mayor de la Guardia Nacional, explicó que las acciones se realizan en coordinación con Caminos y Puentes Federales (Capufe), corporaciones municipales y estatales, servicios de emergencia y Protección Civil:

“En todas las carreteras, en todas, le comento, reforzamos aeropuertos, reforzamos terminales de autobuses, lugares turísticos y lugares donde hay mayor afluencia de personas. Lo que buscamos es proporcionar seguridad en coordinación con Capufe, policía municipal, policía estatal, servicios de emergencia, Protección Civil. Todos trabajamos de forma coordinada para proporcionar seguridad durante su periodo vacacional”.

Guardia Nacional lanza alerta para quienes viajarán por carretera

Además del despliegue de seguridad, la Guardia Nacional emitió una serie de recomendaciones para reducir los riesgos durante los viajes. Una de las principales indicaciones es revisar las condiciones mecánicas del vehículo antes de salir a carretera, especialmente si se recorrerán largas distancias.

La corporación también pidió utilizar el cinturón de seguridad en todo momento, respetar los límites de velocidad y atender los señalamientos viales. Estas medidas adquieren especial relevancia durante las vacaciones debido al movimiento de vehículos hacia destinos turísticos y otras regiones del país.

Las autoridades insistieron además en evitar conductas que pueden elevar considerablemente el riesgo de sufrir un accidente, entre ellas manejar después de consumir bebidas alcohólicas o continuar conduciendo cuando existe cansancio.

Celular, alcohol y cansancio: los riesgos que autoridades piden evitar

Uno de los llamados específicos de la Guardia Nacional es no utilizar el teléfono celular mientras se conduce, debido a la distracción que representa al volante. También recomendó detenerse y descansar cuando el conductor presente señales de fatiga, en lugar de intentar continuar el recorrido.

Asimismo, las autoridades reiteraron que ninguna persona debe conducir bajo los efectos del alcohol. Respetar estas medidas, además de los límites de velocidad y las señales de tránsito, forma parte de las recomendaciones preventivas para quienes recorrerán las carreteras federales durante las vacaciones.

El operativo Verano 2026 concluirá el próximo 31 de agosto. Hasta entonces, los aproximadamente 22 mil 500 integrantes de la Guardia Nacional contemplados en el estado de fuerza mantendrán presencia a nivel nacional, particularmente en carreteras y puntos con alta afluencia de viajeros.

La corporación aclaró que este despliegue no sustituye las labores habituales de seguridad, sino que representa un refuerzo temporal de 15 mil elementos durante la temporada vacacional.