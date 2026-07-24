Seguridad

¿Viajas por Carretera? Guardia Nacional Lanza Alerta por Riesgos en Vacaciones de Verano 2026

El operativo de la Guardia Nacional permanecerá activo hasta el 31 de agosto de 2026 en carreteras, aeropuertos, terminales de autobuses y puntos turísticos

Guardia Nacional refuerza la seguridad en carreteras.Guardia Nacional refuerza la seguridad en carreteras. Foto: Archivo | Cuartoscuro

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La Guardia Nacional desplegó aproximadamente 22 mil 500 elementos para reforzar la seguridad durante las vacaciones de verano 2026

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