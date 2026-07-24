Ejecutan a Joven tras Ataque Armado en Pleno Centro de Apodaca, NL

Un joven de entre 23 y 27 años fue asesinado a balazos durante la madrugada de este viernes 24 de julio en el centro del municipio de Apodaca. La agresión provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad y mantiene abierta una investigación para esclarecer el móvil del crimen e identificar a los responsables.

El ataque se registró alrededor de las 4:35 de la mañana en un domicilio ubicado sobre la calle Reforma, en su cruce con Melchor Ocampo, en la zona centro de Apodaca.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos del sector despertaron tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego y de inmediato realizaron el llamado de auxilio a las autoridades.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal de Apodaca, quienes localizaron a un hombre con diversas heridas provocadas por proyectil de arma de fuego, tanto en la banqueta como al interior de la vivienda donde ocurrieron los hechos.

Paramédicos también arribaron al lugar para brindarle atención médica; sin embargo, confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Inicia investigación por muerte de hombre

De manera preliminar, las autoridades informaron que el fallecido tendría una edad aproximada de entre 23 y 27 años, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer su identidad.

La zona fue acordonada por elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Municipal, mientras agentes ministeriales y peritos del Instituto de Criminalística iniciaron las diligencias correspondientes para el levantamiento de evidencias y el procesamiento de la escena.

Asimismo, personal del Grupo de Homicidios de la Agencia Estatal de Investigaciones tomó el control de las indagatorias con el objetivo de establecer la mecánica de la agresión y dar con el paradero de los responsables.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas y las investigaciones continúan para esclarecer este nuevo hecho violento registrado en el municipio de Apodaca.