Seguridad

Ejecutan a Joven tras Ataque Armado en Pleno Centro de Apodaca, NL

Un joven de entre 23 y 27 años fue ejecutado a balazos durante la madrugada de este viernes al interior y exterior de un domicilio ubicado en pleno centro de Apodaca.

Casa de asesinatoAsesinan a joven en Apodaca. Foto: N+

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Ejecutan a joven en Apodaca: el violento suceso ocurrió en la madrugada, causando gran movilización policial. La investigación sigue abierta para esclarecer los hechos. Detalles aquí.

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