Accidentes

Así Fue Accidente en Tepito que Dejó Una Policía Lesionada: Hay Un Detenido

Servicios de emergencia se movilizaron a la alcaldía Cuauhtémoc por un fuerte accidente en el que una policía resultó herida

Un accidente vial dejó al menos tres personas lesionadas, entre ellas una policía, en CDMX. Foto: N+ | ArchivoUn accidente vial dejó al menos tres personas lesionadas, entre ellas una policía, en CDMX. Foto: N+ | Archivo

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Accidente en CDMX: Policía lesionada tras ser impactada en Cuauhtémoc. Conoce los detalles del incidente y la respuesta de las autoridades.

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