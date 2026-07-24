Así Fue Accidente en Tepito que Dejó Una Policía Lesionada: Hay Un Detenido

La mañana de hoy, 24 de julio de 2026, se registró un accidente vial en la Ciudad de México (CDMX), en el que resultó lesionada una policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina.

La corporación informó en un comunicado que los hechos ocurrieron en la intersección del Eje 1 Norte y la calle Florida, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

La agente se encontraba en una patrulla estacionada en ese punto, cuando el conductor de un vehículo particular, en aparente estado de ebriedad, se impactó contra el vehículo oficial.

Así fue el accidente

De acuerdo con la SSC, la mujer policía se estacionó en esa zona como parte de su servicio establecido de prevención y, momentos después, sintió un golpe en la parte trasera de la unidad donde un automóvil particular de color gris se impactó.

Al lugar llegaron otros equipos de trabajo que acordonaron la zona y solicitaron los servicios de emergencia.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) atendieron a la uniformada de 30 años de edad y la diagnosticaron con lumbalgia postraumática y múltiples contusiones, por lo que fue trasladada a un hospital para su atención médica especializada.

Conductor, bajo custodia policial

El chofer del vehículo, quien no proporcionó sus datos debido a que se encontraba en estado de intoxicación, fue diagnosticado con traumatismo craneoencefálico leve a descartar lesión ósea en muñeca derecha.

Por ello, bajo custodia policial, fue llevado a un nosocomio; mientras que su acompañante, una mujer de 37 años de edad también en estado etílico, presentó una herida contusa en la nariz, sin requerir traslado hospitalario.

Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos y de la Subsecretaría de Control de Tránsito, con apoyo de una grúa, realizaron el retiro de los vehículos que quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, así como la limpieza del asfalto.

La SSC añadió que personal de la Dirección General de Asuntos Internos tomó conocimiento de lo ocurrido e inició con la carpeta de investigación administrativa interna.

SPB