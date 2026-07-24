Adulto Mayor Muere en Central de Autobuses de Xalapa; Esto se Sabe

La mañana de este viernes el alertamente se una persona sin vida causo la inmediata movilización de cuerpos de auxilio y emergencias hasta la central de autobuses de la ciudad de Xalapa. Según los datos preliminares es un adulto mayor de 78 años de edad, quien pues estaba siendo usuario de esta central de autobuses como pasajero, esperando la salida de su camión.

De manera preliminar, se ha dado a conocer que el adulto mayor murió de forma natural posiblemente habría sufrido un infarto y lamentablemente no pues hubo manera de apoyarlo para mantenerlo con vida.

Es importante detallar que ante esto, se implementó un operativo dentro de la central de autobuses y hay que recordarlo, es zona federal, por lo cual, este procedimiento fue un poco más cuidado, es decir efectuado de forma más minuciosa.

Todo indica que el adulto mayor sufrió un infarto

El reporte de hechos detalla que el ahora fallecido estaba ya en la sala de espera, y que llevaba algunos minutos dentro de la central de autobuses y de forma preliminar se indica fue una muerte patológica, y no un hecho de cualquier otra índole, situación que tendrá que ser investigada por las autoridades correspondientes.

Tras el reporte de la persona fallecida la zona del hecho fue acordonada por las autoridades quienes acudieron para tomar conocimiento, para los procedimientos correspondientes.

Es importante señalar que no hubo afectación para la ciudadanía que llega o que sale a sus diferentes destinos través de este servicio de transporte foráneo terrestre, es decir la terminal de autobuses se encuentra laborando de manera normal. Aunque lamentablemente este adulto mayor quien presuntamente viajaba sin algún acompañante, ya no llegó a su destino.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad del adulto mayor que perdió la vida esta mañana de viernes al interior de la central de autobuses de Xalapa. Tras las labores correspondientes a este tipo de sucesos por elementos periciales, se ordenó el levantamiento del cuerpo el cual fue realizado por el Servicio Médico Forense (SEMEFO).