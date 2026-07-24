Accidentes

Adulto Mayor Muere en Central de Autobuses de Xalapa; Esto se Sabe

Un hombre de la tercera falleció en la sala de espera de la terminal de autobuses de la ciudad de Xalapa, en la zona se dio una importante movilización de cuerpos de emergencias.

Adulto mayor muere al interior de la central de autobuses de XalapaAdulto mayor muere al interior de la central de autobuses de Xalapa. Foto: N+

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Tragedia en Xalapa: un adulto mayor fallece en la central de autobuses CAXA. A pesar de la rápida respuesta de los servicios de emergencia, no pudo ser salvado.

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