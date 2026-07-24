Mujer Oficial de Tránsito es Atropellada por Conductor Presuntamente Ebrio en Tuxpan, Veracruz

Una oficial de Tránsito Municipal que realizaba labores de vialidad sobre la carretera Tuxpan-Tampico, en un banderazo de obra fue atropellada por un automóvil cuyo conductor se encontraba en presunto estado de ebriedad.

Los hechos ocurrieron la tarde de este jueves 23 de julio, alrededor de las 18:30 horas, sobre la vía mencionada a la altura de la avenida Los Pinos, de la colonia La Democrática, de este puerto.

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La oficial lesionada fue identificada como Guadalupe Procopio Isidro, quién fue auxiliada por paramédicos de Protección Civil al resultar con dolor generalizado e intenso dolor en la cadera; debido a esto, tuvo que ser trasladada a la clínica del Seguro Social de Tuxpan.

El responsable identificado con el nombre Gabriel N., de 42 años, manejaba un automóvil de color azul modelo 2000. De acuerdo con los informes, se encontraba en presunto estado de ebriedad. Oficialmente se dio a conocer que el conductor del vehículo quedó a disposición de la Dirección de Tránsito Municipal para los trámites correspondientes, mientras tanto el vehículo fue remolcado al corralón.

El estado de salud de la oficial de tránsito es considerado como estable; sin embargo, por el tipo de accidente deberá permanecer bajo observación médica por varios días.

Camión de turismo causa caos vial al quedar atorado en centro de Xalapa

Un autobús de turismo recorría las estrechas y empedradas calles de la ciudad de Xalapa cuando en la pendiente de la calle de Barragán, la unidad pesada ya no pudo avanzar. Según los primeros informes, el operador de la unidad intentó ascender la calle, pero no logró completar la maniobra y el autobús comenzó a retroceder hasta chocar contra una fuente de piedra, la situación impidió su desplazamiento y obligó al cierre temporal de la vialidad.

La circulación vehicular sobre la calle Miguel Barragán, en el tramo comprendido entre Ignacio Allende y Zaragoza, fue restablecida luego de permanecer bloqueada por más de 40 minutos debido a un autobús que quedó atorado en la pendiente.