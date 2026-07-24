Accidentes

Mujer Oficial de Tránsito es Atropellada por Conductor Presuntamente Ebrio en Tuxpan, Veracruz

Una oficial de tránsito fue arrollada por un auto sobre la carretera Tuxpan-Tampico; presuntamente el conductor iba ebrio

La oficial fue arrollada mientras abanderaba sobre la carretera Tuxpan-Tampico. Foto: N+La oficial fue arrollada mientras abanderaba sobre la carretera Tuxpan-Tampico. Foto: N+

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Conductor presuntamente ebrio atropella a oficial de tránsito en Tuxpan. Guadalupe Procopio fue trasladada al hospital. El responsable, Gabriel N., está bajo custodia.

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