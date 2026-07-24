Arriba Tortuga Muerta en Avanzado Estado de Descomposición en Zona de Escolleras de Boca del Río

Apareció una tortuga muerta en la zona marítima y parte de las escolleras de la ciudad de Boca del Río, la mañana de este jueves 23 de julio. El hallazgo fue a la altura del bulevar Manuel Ávila Camacho con la intersección de Ruiz Cortines.

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La aparición de la tortuga muerta llamó la atención de algunas personas que en ese momento pasaban por el lugar. Es de mencionar que la especie presentaba ya un avanzado estado de descomposición; sin que hasta el momento se conozca el motivo de su muerte.

Ya hay bañistas en playas de Veracruz

Las temperaturas durante esta semana han sido elevadas pero favorables para los vacacionistas. Desde que amanece se puede percibir la sensación térmica alta por el porcentaje de humedad mayor a los 60%. A pesar de ello, ya se aprecia la llegada de turistas en las playas de Veracruz. Así lo cuenta Alejandra, turista proveniente de la ciudad de México.

“Siempre es mejor venir temprano al mar porque más al ratito llega más gente, como venimos de la ciudad allá está haciendo friecito y lluvia y venir al calor si se siente el cambio y el bochorno del todo y ya en el agüita se aclimata”

Esto ha llevado a los bañista a llegar más temprano a la playa ante de que los rayos del sol caigan más fuerte. Desde las 7 de la mañana poco a poco ,comienzan arribar los vacacionistas a la playa de Villa del Mar para aprovechar todo el día con la familia. Dicen los papalaperos que a partir de mediodía la afluencia de bañitas crece, lo que les ha favorecido a ellos en las ventas.