Medio Ambiente

Arriba Tortuga Muerta en Avanzado Estado de Descomposición en Zona de Escolleras de Boca del Río

La tortuga fue encontrada por personas que pasaban por la zona de escolleras, quienes reportaron para que autoridades procedieran

La tortuga fue encontrada en avanzado estado de descomposición. Foto: Víctor YáñezLa tortuga fue encontrada en avanzado estado de descomposición. Foto: Víctor Yáñez

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Una tortuga muerta en Boca del Río sorprende a los visitantes. Conoce los detalles de este hallazgo y cómo los turistas están aprovechando el clima en Veracruz.

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