Aparecen 5 Cocodrilos Muertos en Puerto Vallarta; Advierten Posible Daño al Ecosistema

En Puerto Vallarta han sido localizados 5 cocodrilos muertos en las últimas dos semanas, un hecho que las autoridades consideran preocupante, ya que estos reptiles forman parte del equilibrio del ecosistema.

Las autoridades indicaron que esto podría tener relación con la reducción del hábitat de los cocodrilos, lo que podría estar generando enfrentamientos entre machos por el territorio.

En el estado vecino de Nayarit, en Bahía de las Banderas, fue localizado el cuerpo de otro cocodrilo, aparentemente con huellas de violencia.

Recientemente, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) hizo un llamado a la ciudadanía a no interactuar con estos animales y a extremar precauciones cuando se encuentren cerca de los cuerpos de agua, sobre todo en zonas donde hay avistamientos de cocodrilos.

Señalaron que alimentar, capturar o hacerles una agresión a estos reptiles puede repercutir directamente en los procesos fisiológicos necesarios para su conservación, por lo que resaltaron que son parte del patrimonio natural, por lo que su protección es fundamental.

Es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Profepa quienes resguardan a los cocodrilos, regulados bajo la Norma Oficial Mexicana NOM-059-Semarnat.

Recuerdan penas de hasta 9 años en prisión por dañar a los cocodrilos

En el artículo 420 del Código Penal Federal, se señala que se impondrá una pena de 1 a 9 años de prisión y 300 a 3 mil días de multa a quien ilícitamente dañe a este tipo de ejemplares, sanciones que pueden incrementar cuando las conductas se realicen con fines comerciales o dentro de áreas naturales protegidas.

Piden denunciar estos actos ilegales al teléfono: 800 766 33 72 o por redes sociales de la Profepa.