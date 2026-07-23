Medio Ambiente

Aparecen 5 Cocodrilos Muertos en Puerto Vallarta; Advierten Posible Daño al Ecosistema

La aparición de 5 cocodrilos sin vida en Puerto Vallarta preocupa a las autoridades ambientales, ya que esto podría afectar al ecosistema del municipio

CocodriloPreocupa la aparición de 5 cocodrilos muertos en Puerto Vallarta. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Preocupación en Puerto Vallarta: 5 cocodrilos muertos podrían indicar problemas en el ecosistema. Profepa pide no interactuar con estos reptiles. Infórmate más.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Preocupación en Puerto Vallarta: 5 Cocodrilos Muertos Afectan Ecosistema