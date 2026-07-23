Medio Ambiente

¿Cómo Está el Sistema Cutzamala Hoy? Así el Nivel de Presas Este 23 de Julio 2026

Así está el nivel del Sistema Cutzamala y de las presas hoy, 23 de julio de 2026

Sistema Cutzamala: Presa Valle de BravoPresa Valle de Bravo del Sistema Cutzamala. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Cómo está el Cutzamala hoy? Las lluvias de 2026 han mejorado su nivel al 72.54%. Infórmate sobre el estado de las presas que abastecen al Valle de México.

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