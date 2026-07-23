¿Cómo Está el Sistema Cutzamala Hoy? Así el Nivel de Presas Este 23 de Julio 2026

El Sistema Cutzamala sE recupera de la sequía que presentó en años anteriores, gracias a las lluvias de la actual temporada 2026. Te decimos cómo está el nivel de presas de este complejo hídrico que abastece al Valle de México.

El Cutzamala se encarga de aportar el 26% del agua potable que se consume en el Valle de México, abarcando zonas de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), por lo que es fundamental para la región, además su preservación garantiza el abastecimiento para millones de habitantes del centro del país.

Después de haber enfrentado niveles críticos de disponibilidad en periodos anteriores, principalmente en 2024, los reportes actuales del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México y la Conagua indican una estabilización frente a la demanda de la población. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.