Seguridad

Alerta por Despojos en CDMX: Vecinos Narran Modus Operandi de Invasiones en Colonia Del Valle

Habitantes de la colonia Del Valle exigen la intervención de las autoridades ante los casos de despojo de casas-habitación, que cada vez son más frecuentes en la alcaldía Benito Juárez

Protesta por despojos en la Colonia Del Valle, alcaldía Benito JuárezProtesta por despojos en la Colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez. Foto: N+

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Vecinos de Del Valle en CDMX denuncian despojos de casas y acusan a policías de complicidad. Exigen acción inmediata de autoridades. ¿Qué está pasando en Benito Juárez?

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