Alerta por Despojos en CDMX: Vecinos Narran Modus Operandi de Invasiones en Colonia Del Valle

La mañana de este jueves, 23 de julio de 2026, habitantes de la colonia Del Valle, Ciudad de México (CDMX) mantienen un bloqueo en la calle Matías Romero y Avenida Coyoacán, ante los casos de despojo de casas-habitación, que cada vez son más frecuentes en la alcaldía Benito Juárez.

Vecinos de la Cerrada Matías Romero, en la colonia del Valle, en dicha alcaldía, confrontaron a una mujer a la que identifican como presunta invasora de una vivienda.

“Eres una ratera, ellos viven aquí de años, y él es el hermano de Dany y es la única propietaria de aquí… tú eres ratera, nunca te hemos visto aquí, así es que lárguense”.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Vecinos de la Colonia Del Valle Protestan por Despojos Frecuentes en Alcaldía Benito Juárez

Vecinos narran modus operandi de invasiones en Colonia Del Valle

Los vecinos cuentan con evidencia del modus operandi de un grupo dedicado al despojo de inmuebles que opera en distintas colonias de la demarcación, desde hace dos años, y acusan que las autoridades no han frenado estos casos.

Además, cuentan con imágenes donde aparece esta misma mujer dentro de otra casa invadida, haciéndose pasar por la supuesta propietaria.

Los vecinos señalan que policías podrían ser parte de la estructura criminal, pues en varios de estos presuntos despojos han intervenido uniformados y patrullas, brindándoles protección a quienes ocupan estas viviendas.

Ante la falta de apoyo de las autoridades, a partir del mediodía de ayer miércoles, los vecinos bloquearon el cruce de Matías Romero y Avenida Coyoacán, en la alcaldía Benito Juárez.

“Doce horas de estar aquí parada, de estar enfurecida, porque no llegan las autoridades. No nos pueden brindar el apoyo, estamos pidiendo una patrulla para salvaguardar la integridad. Si esto fuera un caso de alto perfil, ya habría 5 patrullas, o sea, qué tiene uno que hacer, tiene uno que llegar a los extremos de doña Carlota para que nos hagan caso, además esto no es algo único, estamos viendo que se replica y se replica, tenemos miedo. No es posible”, indicó Alicia Camps, vecina de la colonia Del Valle, CDMX.

Mil 500 vecinos de Benito Juárez se organizaron en un chat para alertarse y actuar de manera coordinada. Aseguran que el martes 21 de julio recuperaron la vivienda de una vecina y advierten que seguirán interviniendo si las autoridades no garantizan la protección de su patrimonio.

Los vecinos afirman que las víctimas suelen ser adultos mayores o familias que aún no han regularizado la situación jurídica de sus propiedades, lo que, aseguran, facilita los intentos de despojo.

“Aquí lo que nos está pasando son los espejos continuos de gente, atacan mucho a la gente de la tercera edad, y hemos visto un patrón, como que atacan mucho a la gente que no tiene completamente regularizado la tenencia de la tierra, o sea que pasan de padres a hijos y que no hacen una sucesión testamentaria, una protocolización ante la notaría pública que les dé certidumbre y ese tipo de predios son más susceptibles a que los ataquen”, refirió Guillermo, vecino de la colonia Del Valle.

Los vecinos advirtieron que el plantón permanecerá hasta que las autoridades atiendan sus demandas y recuperen las viviendas que, afirman, fueron ocupadas de manera ilegal.

Con información de N+

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