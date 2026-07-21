Salud

Tercer Caso de Gusano Barrenador en Jalisco Corresponde a una Mujer y Está Fuera de Peligro

La mujer que se infectó con gusano barrenador en Jalisco, ya se encuentra fuera de peligro, confirmó el Secretario de Salud del Estado

Gusanos barrenadoresLa mujer que se infectó con gusano barrenador en Jalisco ya está fuera de peligro. Foto: N+

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Una mujer en Jalisco se recupera del gusano barrenador. Autoridades piden vigilar heridas en animales para evitar más casos en humanos.

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