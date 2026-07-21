Tercer Caso de Gusano Barrenador en Jalisco Corresponde a una Mujer y Está Fuera de Peligro

La mujer infectada con gusano barrenador, quien representa el tercer caso en humanos registrado en Jalisco, fue atendida oportunamente y se encuentra fuera de peligro, informó el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez.

Se trata de una mujer de 70 años, originaria del municipio de Autlán de Navarro. El Secretario explicó que el gusano barrenador es una enfermedad originaria del ganado, pero ante el brote, se fue expandiendo a los perros y alcanzó a los humanos.

“En caninos, que es de donde luego se sospecha que pueden ocurrir más comúnmente las transmisiones al ser humano. Se ve más frecuente en personas que tienen alguna herida, sobre todo heridas crónicas o en personas con inmunosupresión, por ejemplo, personas con diabetes o adultos mayores”, expresó el Secretario.

Héctor Raúl Pérez recomendó a las personas que manejan ganado estar atentas ante heridas y úlceras que se podrían presentar, sin embargo, también explicó que en caso de que los perros presenten estas condiciones, atenderlos para que de inmediato se descarte que se trata del gusano barrenador.

Confirman que no incrementaron enfermedades durante el Mundial 2026

Por otro lado, el Secretario confirmó que durante los 39 días que se realizó el Mundial 2026 en Guadalajara, no incrementaron casos de sarampión, influenza y tosferina.

En el caso del Covid-19, Pérez señaló que aunque hay un aumento de contagios a nivel nacional, en Jalisco se confirmaron siete casos en la última semana epidemiológica; el acumulado son 40 casos y una muerte.