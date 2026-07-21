¿Quién Era LaToya Malcolm y de Qué Murió la Exparticipante de Miss Universo Jamaica?

Los certámenes de belleza están de luto alrededor del mundo después de que se diera conocer la muerte de LaToya Malcolm. En N+ te contamos que la exparticipante de Miss Universo Jamaica falleció ayer a los 35 años, según confirmó la organización del concurso.

Profesionales de los certámenes de belleza han dado su pésame a la familia de la también instructora de baile.

LaToya Malcolm fue coronada como Miss Jamaica Bikini International en el año 2024.

¿Quién era LaToya Malcolm, exreina de belleza jamaiquina?

El mundo del espectáculo en el Caribe ha recibido con consternación la muerte de LaToya Malcolm, reina de belleza originaria de Jamaica. La organización de Miss Universo Jamaica confirmó el pasado 18 de julio la muerte de la modelo.

En el comunicado publicado en Instagram se lee:

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de LaToya Malcolm, exalumna de Miss Universo Jamaica, quien compitió con orgullo en el certamen Miss Universo Jamaica 2024”.

Decenas de personas dejaron sus mensajes de pésame para la familia de la reina de belleza.

LaToya Malcolm era modelo e instructora de baile. Participó en Miss Universo Jamaica 2024, donde fue finalista. Además se coronó en el certamen Miss Jamaica Bikini International 2024.

Después de ganar aquel concurso, hizo varios trabajos de modelaje. También se desempeñó como instructora de baile.

En 2025 compartió que era la imagen de la campaña de un banco e ironizó sobre ver su rostro en anuncios espectaculares por toda Jamaica: “Nadie sabe que soy la chica de JN Money Card”, escribió.

En una de sus última publicaciones, publicada el 24 de junio, compartió imágenes de un viaje a República Dominicana. La modelo escribió:

“Amo a la mujer en la que me he convertido. Lo ha visto todo, pero permanece inquebrantable”.

LaToya Malcolm, exreina de belleza. Foto: Instagram @latoya_officially

¿De qué murió LaToya Malcolm?

Hasta el momento, la familia de LaToya Malcolm no ha revelado la causa del fallecimiento. El hermetismo alrededor de las circunstancias del deceso ha provocado que en redes sociales se especule que la reina de belleza se habría quitado la vida.

No obstante, más allá de las especulaciones de los usuarios, no hay ningún indicio que apunte en esa dirección. Pese al interés de medios de comunicación y las redes sociales, los deudos de LaToya Malcolm no se han pronunciado sobre su muerte.

La última aparición pública de LaToya Malcolm fue dos semanas antes de su muerte en el programa de televisión Smile Jamaica. En el programa compartió su experiencia como bailarina con los conductores y les enseñó algunos pasos.

Múltiples conocidos de la modelo han dejado mensajes de pésame en aquella publicación. Una amiga suya, Tameka Coley, escribió que aún seguía incrédula por la noticia:

“De verdad que no puedo creer que te hayas ido, eras una luz. Descansa en paz, mami. Al menos ahora estás reunida con tu padre”.