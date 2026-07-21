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¿Quién Era LaToya Malcolm y de Qué Murió la Exparticipante de Miss Universo Jamaica?

Jamaica está de luto tras el fallecimiento de LaToya Malcolm, reina de belleza y exparticipante de Miss Universo Jamaica

LaToya Malcolm¿De qué murió LaToya Malcolm, exreina de belleza? Foto: Instagram @latoya_officially

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El mundo de los certámenes de belleza está de luto por LaToya Malcolm. La ex Miss Jamaica Bikini International dejó una huella imborrable. Conoce su historia.

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