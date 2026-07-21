Sociedad

Incendio en Basurero Municipal de Ciudad Victoria Moviliza a Cuerpos de Emergencia

Elementos de Protección Civil, Guardia Estatal y otras corporaciones trabajan con pipas de agua para sofocar el fuego; hasta el momento no se reportan personas lesionadas

IncendioReportaron un incendio en el basurero municipal de Ciudad Victoria. Foto: Protección Civil

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Fuego en basurero de Ciudad Victoria activa a cuerpos de emergencia. Protección Civil y Guardia Estatal luchan por sofocar el incendio. No hay heridos, pero se recomienda evitar el área.

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