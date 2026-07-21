Incendio en Basurero Municipal de Ciudad Victoria Moviliza a Cuerpos de Emergencia

Se registró un incendio en el basurero municipal de Ciudad Victoria, lo que movilizó a elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil, quienes se encuentran atendiendo el siniestro.

En las labores para apagar el incendio se encuentra personal de Protección Civil Victoria, Guardia Estatal, Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas y de la Defensamx.

Los elementos que trabajan para sofocar el incendio están utilizando pipas de agua de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, asimismo colabora la Secretaría de Tamaulipas y Comapa Victoria, quienes en conjunto, ayudan de forma ininterrumpida para controlar y apagar el fuego.

¿Cuál es el avance para controlar el incendio?

Las autoridades mantienen las acciones en la zona hasta conseguir la completa liquidación del incendio, por lo que invitan a la ciudadanía a evitar aproximarse al área para facilitar las maniobras del personal de emergencia.

Cabe señalar que hasta el momento no se han reportado personas lesionadas por el incendio, así como tampoco se ha dado a conocer los motivos por los cuales inició este siniestro.

Tampoco se ha dado a conocer si este incendio podría generar contaminación en el aire de Ciudad Victoria, sin embargo, las autoridades recomiendan permanecer alerta en canales oficiales.