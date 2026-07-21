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Tormenta Tropical Bertha en el Golfo de México ¿Hay Riesgo de Lluvias en Tamaulipas?

En el Golfo de México se ha formado la tormenta tropical Bertha. Conoce su trayectoria y qué se espera en los próximos días.

Tormenta Tropical Bertha en el Golfo de México ¿Hay Riesgo de Lluvias en Tamaulipas?Se Forma la Tormenta Tropical Bertha en el Golfo de México. Foto: N+

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¿Tormenta tropical Bertha amenaza Tamaulipas? No te preocupes, no habrá efectos en el estado. Infórmate sobre su trayectoria y duración.

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