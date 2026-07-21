Tormenta Tropical Bertha en el Golfo de México ¿Hay Riesgo de Lluvias en Tamaulipas?

La noche de este lunes 20 de julio de 2026, la depresión tropical que era vigilada por autoridades meteorológicas se intensificó oficialmente y fue nombrada como tormenta tropical Bertha, de acuerdo con el pronóstico emitido por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Aunque el fenómeno continúa bajo monitoreo, los pronósticos oficiales indican que no representa ningún riesgo para México y tampoco tendrá efectos en Tamaulipas.

El cono de incertidumbre difundido por el NHC muestra la posible trayectoria que seguirá Bertha durante los próximos días, manteniéndose alejada del territorio nacional.

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Bertha no tendrá efectos en Tamaulipas

La tormenta tropical Bertha permanecerá activa únicamente hasta el próximo sábado y se prevé que posteriormente se debilite y se disipe.

Entre los datos más importantes dados a conocer por las autoridades meteorológicas destacan:

No representa riesgo para México.

No tendrá efectos en Tamaulipas.

No alcanzará la categoría de huracán.

Su duración estimada es hasta el sábado.

Hasta el momento, no se esperan lluvias, vientos ni otras afectaciones relacionadas con este sistema tropical en territorio tamaulipeco, por lo que las condiciones meteorológicas del estado no se verán influenciadas por su desarrollo.

Las autoridades continuarán con el seguimiento de la tormenta tropical Bertha, aunque no existe ninguna alerta para Tamaulipas ni para el resto del país.