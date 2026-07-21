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¿Impactará en México? Este Día Toca Tierra la Tormenta Tropical Bertha

El Centro Nacional de Huracanes de EUA alertó sobre posibles inundaciones en zona del norte del Golfo de México por la Tormenta Tropical Bertha

Lluvias por tormenta tropical en Nuevo LeónLluvias en Nuevo León. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Tormenta Bertha amenaza el norte del Golfo de México con marejadas e inundaciones. ¿Está México en peligro? Conoce los detalles y mantente informado.

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