¿Impactará en México? Este Día Toca Tierra la Tormenta Tropical Bertha

Este martes, 21 de julio de 2026, la tormenta tropical Bertha mantiene la mayor amenaza para las zonas costeras del norte del Golfo de México por el riesgo de marejada ciclónica e inundaciones, informó hoy el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos de América (EUA).

Bertha, la segunda tormenta con nombre de la actual temporada de huracanes en el Atlántico, presenta vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y se desplaza hacia el noroeste a 7 kilómetros por hora.

Se ubica a unos 165 kilómetros al sur-suroeste de Panamá City (Florida) y a 280 kilómetros al sureste de Mobile (Alabama). Así como a 790 km al norte de Cabo Catoche, Quintana Roo. Debido a su distancia, no representa peligro para México.

El Centro Nacional de Huracanes alertó sobre posibles inundaciones repentinas en algunas zonas el jueves, 23 de julio, a lo largo de la costa del Golfo, desde Florida hasta el sur de Luisiana, con casos aislados de inundaciones repentinas posibles hacia el oeste, en partes de la costa de Texas, para el fin de semana.

El NHC indicó que aún es posible un ligero fortalecimiento de la tormenta durante este martes, seguido de un debilitamiento gradual a mediados de semana.

Los meteorólogos mantienen vigentes advertencias de tormenta tropical desde la frontera entre Alabama y Florida hasta la frontera entre las localidades de Jefferson y Plaquemines, en Luisiana.

Alerta por posible marejada ciclónica

Igualmente emitieron una vigilancia por marejada ciclónica desde la frontera entre Alabama y Florida hasta la desembocadura del río Misisipi.

También continúan las vigilancias de tormenta tropical para sectores del noroeste de Florida, el sur de Luisiana y el área metropolitana de Nueva Orleans.

El mayor incremento del nivel del mar se prevé entre la desembocadura del río Misisipi (Luisiana) y la frontera entre Alabama y Florida, donde el agua podría elevarse entre 61 a 122 centímetros (2 a 4 pies).

El aumento podría ser de 30 a 91 centímetros (1 a 3 pies) entre Indian Pass y Chassahowitzka (Florida); entre Morgan City y la desembocadura del Misisipi (Luisiana) y en el lago Pontchartrain,

Además, el organismo pronosticó que las condiciones de tormenta tropical comenzarán a sentirse entre la tarde de este martes y el miércoles en las zonas bajo advertencia a lo largo de la costa norte del golfo de México.

También son posibles en el Panhandle de Florida durante este martes y en parte de Luisiana entre esta noche y el miércoles.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de Estados Unidos rebajó el 8 de julio su previsión para la temporada de huracanes en el Atlántico y estimó que se formarán nueve este año debido al fortalecimiento de El Niño.

Con información de N+ y EFE