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Dos Ciclones Rodean a México y Vigilan Posible Tormenta: Trayectoria y Ubicación

Te decimos la trayectoria y ubicación de los dos ciclones que rodean a México

Lluvias por tormenta tropicalLluvias en Nuevo León. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Sabías que dos ciclones están cerca de México? Fausto y Bertha se mantienen bajo vigilancia. Conoce su ubicación y posibles efectos.

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