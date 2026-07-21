Dos Ciclones Rodean a México y Vigilan Posible Tormenta: Trayectoria y Ubicación

Dos ciclones rodean a México, uno en el Pacífico y otro en el Golfo de México, además, autoridades mantienen vigilancia por la posible formación de una tormenta. Te decimos la trayectoria y ubicación de los fenómenos hidrometeorológicos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que hoy el monzón mexicano sobre el noroeste del territorio nacional y en interacción con canales de baja presión en el interior de México, así como circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera e inestabilidad atmosférica, generarán:

Lluvias puntuales muy fuertes en: Sonora (este y noreste), Chihuahua (oeste y noroeste), Michoacán (sur) y Guerrero (suroeste y costa).

Lluvias puntuales fuertes en: Jalisco (sur), Colima, Estado de México (suroeste) y Chiapas (sur).

Lluvias con intervalos de chubascos en: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Durango, Zacatecas, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Se prevé que todas las lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas, y con posible caída de granizo en zonas del noroeste, occidente y centro del país.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima Hoy en México del 21 de Julio 2026 con Raquel Méndez: Huracán Fausto y Tormenta Bertha

Trayectoria y ubicación de ciclones

De acuerdo con el SMN, el centro del huracán Fausto de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se localiza a 1,190 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Presenta vientos máximos sostenidos de 130 km/h, rachas de 160 km/h.

Se desplaza hacia el noroeste a 19 km/h. Debido a su distancia y trayectoria no representa peligro para México.

👉🏻El centro del #Huracán #Fausto de categoría 1 en la escala #SaffirSimpson, se localiza a más de mil kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para #México. pic.twitter.com/bPYTKpBh7b — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 21, 2026

Mientras que la tormenta tropical Bertha se ubica a unos 165 kilómetros al sur-suroeste de Panamá City (Florida) y a 280 kilómetros al sureste de Mobile (Alabama) en Estados Unidos. Así como a 790 km al norte de Cabo Catoche, Quintana Roo. Debido a su distancia, no representa peligro para México.

La #TormentaTropical #Bertha a 180 km de Florida, Estados Unidos de América, y a 790 km al norte de Cabo Catoche, #QuintanaRoo. Detalles, en la imagen pic.twitter.com/d1IeuztfSK — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 21, 2026

Además, se prevé el desarrollo de una zona de baja presión frente a las costas del Pacífico sur mexicano, con 70% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días.

Con información de N+

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