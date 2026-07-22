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¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 22 de Julio 2026? Estas son las Temperaturas

Entérate del pronóstico del clima para en el Área Metropolitana de Monterrey y Nuevo León para este miércoles

Monterrey enfrenta otra jornada de intenso calorAmanecer en Nuevo León. Foto: N+

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Nuevo León enfrenta calor extremo con máximas de 39°C. La Tormenta Bertha podría traer más nubes y lluvia al final de la semana. Infórmate sobre el clima de hoy.

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