¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 22 de Julio 2026? Estas son las Temperaturas

La Tormenta Tropical “Bertha” continúa su desplazamiento por el Golfo de México y durante la mañana de este miércoles 22 de julio se localizaba avanzando hacia los límites de Mississippi y Louisiana, con vientos sostenidos de hasta 85 kilómetros por hora. De acuerdo con los reportes meteorológicos, el sistema se mueve hacia el oeste a una velocidad aproximada de 9 kilómetros por hora y se espera que en las próximas horas cruce por el sur de Louisiana.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima en Nuevo León: Pronóstico Matutino del Miércoles 22 de Julio de 2026

Posteriormente, su trayectoria podría dirigirse hacia la costa de Texas, lo que favorecería el ingreso de mayor humedad y nubosidad hacia el noreste del país. Aunque no se prevé que la tormenta tropical genere efectos directos importantes en Nuevo León, las condiciones podrían modificar el panorama del cielo durante los próximos días, con periodos de cielo parcialmente nublado y aumento en la presencia de nubes.

Monterrey enfrenta otra jornada de intenso calor

Mientras tanto, en el área metropolitana de Monterrey se mantiene la onda de calor, con temperaturas que desde las primeras horas del día superaron los 30 grados centígrados. A las 8 de la mañana, algunos sectores de la ciudad ya registraban valores cercanos a los 33 grados, mientras que para este miércoles se pronostican temperaturas máximas de entre 38 y 39 grados, sin condiciones favorables para la presencia de lluvia.

Ante estas condiciones, autoridades y especialistas recomiendan mantener una adecuada hidratación, evitar la exposición prolongada al sol y reducir actividades físicas intensas durante el periodo de mayor radiación solar, principalmente entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde.

Aumenta posibilidad de lluvia hacia el cierre de semana

El ingreso de humedad asociado al sistema tropical podría favorecer la aparición de mayor nubosidad durante la tarde en la región noreste del país. Para el jueves se espera un cielo con más presencia de nubes durante la tarde, mientras que para el viernes aumentaron las probabilidades de lluvia, con un estimado de 33 por ciento durante la mañana y hasta 37 por ciento por la tarde. Estas condiciones podrían favorecer la presencia de algunos chubascos aislados y ayudar a disminuir ligeramente las temperaturas máximas, que se mantendrían alrededor de los 36 grados durante jueves y viernes.

En otras zonas de México, la presencia de una vaguada en niveles altos de la atmósfera, canales de baja presión y la llegada de la Onda Tropical número 20 de la temporada mantendrán condiciones favorables para lluvias en regiones del occidente y sureste del territorio nacional.

Con información de Mauro Morales/ Noticias N+

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