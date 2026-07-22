Descenso Histórico de Homicidios en México: Este Día 18 Estados No Reportaron Asesinatos

Hubo un descenso histórico de homicidios en México, ya que el país registró la cifra diaria más baja de homicidios dolosos, en N+ te compartimos qué día no se registraron asesinatos en 18 estados, según el Gobierno federal.

El registro representa un nuevo mínimo en los indicadores de seguridad y supera la marca alcanzada semanas atrás, cuando el 6 de julio se habían documentado 25 homicidios dolosos en un solo día.

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México registra 21 homicidios dolosos en una jornada

Las cifras oficiales muestran que el 21 de julio se contabilizaron únicamente 21 homicidios dolosos en todo el territorio nacional, convirtiéndose en el día con menor incidencia de este delito durante la actual administración y en el registro diario más bajo de los últimos,años.

El reporte también señala que 18 estados del país cerraron la jornada sin víctimas de homicidio doloso, un hecho poco frecuente en las estadísticas nacionales.

De acuerdo con el informe, los casos se distribuyeron de la siguiente manera:

Guerrero y Jalisco: 3 homicidios cada uno.

Estado de México, Guanajuato y Tabasco: 2 casos por entidad.

Baja California, Ciudad de México, Colima, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz: 1 homicidio en cada estado.

El resto de las entidades federativas no reportó víctimas por este delito durante ese día.

Las cifras coinciden con los datos presentados recientemente por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que muestran una disminución sostenida en el promedio diario de homicidios dolosos.

Según la titular del organismo, Marcela Figueroa Franco, el promedio diario de víctimas pasó de 86.9 en septiembre de 2024 a 45.4 en junio de 2026, lo que representa una reducción cercana al 48%.

FBPT