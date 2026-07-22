Seguridad

Descenso Histórico de Homicidios en México: Este Día 18 Estados No Reportaron Asesinatos

En el país se registró un mínimo histórico en homicidios; hubo un día en el cual no se registraron asesinatos

Homicidio en SinaloaTres personas fueron asesinadas en distintos hechos ocurridos el 8 de julio de 2026 en la capital de Sinaloa. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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