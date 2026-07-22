Seguridad

Detienen a un Hombre y una Mujer con Orden de Aprehensión en Ciudad Juárez

Una importante movilización policiaca se registró en una vivienda del fraccionamiento Tierra Nueva II, donde fueron detenidos un hombre y una mujer.

Utilizan Drones Durante el OperativoUtilizan Drones Durante el Operativo. Foto: N+

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Movilización policiaca en Tierra Nueva II: arrestan a dos personas en investigación por huachicol. Drones vigilaron el área. Conoce más sobre este caso.

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