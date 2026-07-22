Detienen a un Hombre y una Mujer con Orden de Aprehensión en Ciudad Juárez

La mañana de este miércoles 22 de julio se registró una importante movilización de elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Puerto Dover y Puerto Cádiz, en el fraccionamiento Tierra Nueva II, en Ciudad Juárez, donde se cumplimentó una orden de aprehensión relacionada con una investigación por presunto huachicol.

Al menos seis unidades oficiales participaron en el operativo, durante el cual los agentes ingresaron a un domicilio y detuvieron a un hombre, quien presuntamente se encontraba armado, así como a una mujer.

Utilizan Drones Durante el Operativo

Como parte de las diligencias, los agentes utilizaron drones para ubicar a las personas detenidas, además de inspeccionar y vigilar el área. De acuerdo con vecinos del sector, un familiar de las personas aseguradas se dedica a la venta de frutas y verduras.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las personas detenidas ni mayores detalles sobre la investigación. Se espera que, conforme avancen las indagatorias, se brinde más información al respecto.