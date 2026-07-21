¿Por Qué Se Canceló Concierto de Harry Styles Hoy? Por Este Motivo No se Presentará en Brasil

Harry Styles canceló su concierto hoy, 21 de julio de 2026, en N+ te compartimos por qué motivo no se presentará en Brasil.

Este martes, anunciaron que las entradas serían reembolsadas, debido a que el intérprete de Watermelon Sugar no podrá presentarse en São Paulo porque se encuentra enfermo.

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Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre el estado de salud del cantante.

¿Se canceló toda la gira de Harry Styles?

Los organizadores aclararon que la cancelación únicamente corresponde al concierto del 21 de julio en São Paulo.

La presentación prevista para el viernes 24 de julio continúa confirmada y se realizará conforme a lo programado.

Además, las personas que tenían boletos para el concierto cancelado tendrán la oportunidad de adquirir entradas para la función del viernes mediante una venta exclusiva, aunque advirtieron que la disponibilidad será limitada debido a la alta demanda.

Los organizadores expresaron su pesar por la cancelación y señalaron que los boletos adquiridos para esta fecha del 21 de julio serán reembolsados mediante el mismo método de compra. Además, Ticketmaster Brasil enviará un correo electrónico a los asistentes con los detalles del proceso.

El paso del artista por Brasil forma parte de la gira Together, Together, con la que ha recorrido distintos países durante los últimos meses.

Antes de llegar a Sudamérica, Harry Styles tuvo conciertos en el estadio Wembley, en Londres, un logro con el que estableció un nuevo récord de presentaciones en ese recinto durante una misma gira.

FBPT