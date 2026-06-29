Harry Styles se Desploma en Concierto en Londres: ¿Qué Le Pasó y Qué Se Sabe de su Salud?

Harry Styles cayó al suelo en pleno concierto en el Estadio de Wembley tras atragantarse con agua durante su truco de la "ballena". Esto es lo que se sabe de su estado de salud.

harry-styles-se-desploma-wembley-que-paso-saludFoto: GettyImages

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Harry Styles cayó en el escenario de Wembley tras un truco fallido con agua. El incidente, captado en video, se viralizó rápidamente. ¿Cómo está el cantante ahora? Entérate de los detalles.

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