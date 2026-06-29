Harry Styles se Desploma en Concierto en Londres: ¿Qué Le Pasó y Qué Se Sabe de su Salud?

El cantante preocupó a sus fans al caer al suelo en pleno Wembley Stadium tras atragantarse con agua. El incidente quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales.

Harry Styles se desplomó en el escenario del Estadio de Wembley durante su concierto del viernes 26 de junio, en medio de la ola de calor que afecta al Reino Unido, tras atragantarse con agua al intentar su ya conocido truco del "chorro de ballena".

El momento se convirtió en tendencia casi de inmediato. El cantante de 32 años tomó su botella de agua del suelo del escenario, bebió un sorbo y lo escupió de inmediato, para luego caer de espaldas. Las imágenes, captadas por fans y difundidas en redes sociales, mostraron a Styles en el suelo durante varios segundos, mientras intentaba aflojarse la corbata y se golpeaba el pecho con la mano.

¿Qué pasó exactamente?

El incidente ocurrió el viernes en pleno escenario del estadio de Wembley, donde Styles ofrecía el último concierto de su residencia de 12 noches, Together, Together. Justo después de ejecutar el movimiento de la "ballena", que consiste en escupir agua formando un chorro alto mientras interpreta "As It Was", la canción con la que cierra sus conciertos, pareció atragantarse con agua y cayó al suelo.

Mientras estaba tumbado en el escenario, el cantante se llevó el puño a la boca para cubrirse al toser. También apoyó las manos sobre el abdomen, que subía y bajaba de forma pronunciada mientras, al parecer, intentaba recuperar el aliento. Tras unos 17 segundos, se levantó —aparentemente animado— y se despidió de la multitud con la mano.

¿Fue el calor o el agua?

Aunque el incidente coincidió con una ola de calor histórica en Europa, las fuentes cercanas al artista aclararon la situación. Fuentes allegadas al cantante descartaron que el colapso estuviera vinculado con la severa ola de calor que afecta actualmente a diversos países europeos, señalando que se trató únicamente de un breve accidente con el agua en el escenario.

Sin embargo, el contexto climático no puede ignorarse del todo. El incidente ocurrió en el día en que se registró en Londres una temperatura sin precedentes para el mes de junio: 36.4 grados centígrados.

¿Cómo está Harry Styles?

Las reacciones del público en el recinto fueron de alarma inmediata, y la preocupación se extendió rápidamente a redes sociales. Comentarios como "¿Cómo es que nadie fue a ver cómo estaba?" y "Sea grave o no, tiene que tener cuidado" se hicieron virales en TikTok entre sus seguidores.

No obstante, la situación no tuvo mayores consecuencias. El intérprete de Harry's House superó el percance y volvió a actuar en Wembley el sábado 27 de junio. El equipo de trabajo de Harry no ha lanzado un comunicado oficial sobre el estado de salud del artista.

¿Qué sigue en su agenda?

Los conciertos de Styles en Wembley forman parte de la promoción de su tercer álbum, Kiss All the Time. Disco, Occasionally. Tras finalizar las presentaciones en el continente europeo, Harry Styles llegará a Brasil, México y Estados Unidos para realizar algunas presentaciones.