Julión y Alfredo Olivas, Invitados de Alejandro Fernández en La Minerva: Hora de Inicio

El gobierno de Jalisco informó que durante el concierto gratuito de Alejandro Fernández este 25 de junio en La Minerva, en Guadalajara, habrá invitados especiales: Julión Álvarez, Alfredo Olivas, Camila Fernández y Alex Fernández.

A las 9:00 de la noche dará inicio este concierto tan esperado por los tapatíos y por los aficionados del futbol que se encuentren cerca de la glorieta de La Minerva.

Fue en su cuenta de Instagram, que Alfredo Olivas compartió que aceptó la invitación de presentarse en La Minerva. Asimismo, Camila Fernández publicó que está emocionada por “la serenata más grande del mundo”, en compañía de su padre.

Mientras que Alex Fernández también compartió un mensaje en el que confirma su asistencia. Y también Julión Álvarez publicó que acudirá al evento musical en punto de las 9:00 de la noche.

La música, la tradición y el orgullo de nuestras raíces se encuentran en una noche única.



Este 25 de junio, la Glorieta de la Minerva será el escenario de la serenata más grande del mundo con Alejandro Fernández, acompañado por grandes exponentes de la música: Julión Álvarez,… pic.twitter.com/YPGLCnWEVc — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) June 24, 2026

Habrá cierres viales por el concierto de Alejandro Fernández

Permanecerán cerrados los carriles centrales y laterales de la Av. Vallarta, en el tramo comprendido entre la avenida Juan Palomar y Arias, y avenida Yaquis.

De igual manera, las calles Fernando de Celada y Aurelio Aceves tendrán cierres intermitentes que dependen de la cantidad de personas que se concentren en la zona durante el desarrollo de las actividades.

Por lo anterior, las autoridades recomiendan utilizar como vías alternas la Diagonal Golfo de Cortés, avenida México y avenida Manuel López Cotilla.