Julión y Alfredo Olivas, Invitados de Alejandro Fernández en La Minerva: Hora de Inicio

Estos son los invitados especiales al concierto de Alejandro Fernández en La Minerva de Guadalajara

Alejandro FernándezFoto: Instagram Alejandro Fernández

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Alejandro Fernández, Julión Álvarez y más en La Minerva este 25 de junio. Prepárate para la serenata más grande del mundo. Atención a los cierres viales en la zona.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+