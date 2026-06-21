Evento por Día del Padre 2026 en CDMX: ¿Dónde y Quién Estará en Concierto Gratis Este Domingo?

Este domingo 21 de junio 2026 se celebra a los papás en México y para hacerlo con música y baile, se ha preparado un evento del Día del Padre en la Ciudad de México. En esta ocasión te decimos quién está en la cartelera, el horario y ubicación del concierto gratuito.

Como te hemos contado previamente, a diferencia del Día de la Madre, la celebración de las paternidades no tiene una fecha fija; sin embargo, sigue siendo una fecha de gran relevancia entre las familias mexicanas, por lo que entre los detalles que siempre acompañan este festejo están palabras y dedicatorias.

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¿Dónde será el evento por el Día del Padre 2026 en CDMX?

El concierto por el Día del Padre se llevará a cabo el domingo 21 de junio de 2026, a partir de las 13:00 horas, en la Explanada de la Alcaldía Gustavo A. Madero, ubicada en 5 de Febrero 162-C, colonia Villa Gustavo A. Madero.

¿Cómo llegar? Si vas a usar el transporte público, puedes tomar la Línea 7 del Metrobús y bajar en la estación Delegación Gustavo A. Madero. Desde ahí, la explanada se encuentra a unos pasos, aunque si se encuentra sin servicio, tienes la opción de bajar en la estación Martín Carrera.

¿Quién estará en el concierto gratis en CDMX hoy?

Para celebrar el Día del Padre 2026, el concierto que se ofrecerá en la Ciudad de México tendrá como acto estelar a La Sonora Santanera con María Fernanda.

Pero además también estará amenizando esta fecha tan especial La Máquina Perfecta: Siboney, una de las agrupaciones de cumbia más conocidas en el país.

En conjunto, esta cartelera promete poner a todos los asistentes a bailar y celebrar a los padres en su día.

Además, debido a que este año el Día del Padre es atravesado por las actividades mundialistas, en la alcaldía también se preparan, según anunciaron, dinámicas relacionadas con el balompié.