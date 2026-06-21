Evento por Día del Padre 2026 en CDMX: ¿Dónde y Quién Estará en Concierto Gratis Este Domingo?

Se ha confirmado un evento en CDMX para celebrar el Día del Padre; conoce aquí la hora y cartelera completa del concierto gratis para decir ¡Feliz Día, Papá!

Eventro por Día del Padre 2026 en CDMXHay una cartelera completa por el evento del Día del Padre 2026. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa
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