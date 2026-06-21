¿Dónde Fue el Temblor Hoy 21 de Junio 2026 en México? Magntiud y Epicentro del Sismo

México es uno de los países con continua actividad sísmica, en el mundo; aquí te damos toda la información sobre el epicentro y magnitud del temblor hoy, 21 de junio de 2026, de acuerdo con el reporte oficial del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

¿Dónde fue el temblor hoy en México?

A las 07:27 horas el SSN registró un temblor de magnitud 4.9, con localización a 178 km al sureste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

Preliminar: SISMO Magnitud 4.9 Loc 178 km al SURESTE de CD HIDALGO, CHIS 21/06/26 07:27:03 Lat 13.65 Lon -90.88 Pf 10 km pic.twitter.com/uUc8A5HRSV — Sismológico Nacional (@SSNMexico) June 21, 2026

Durante las primeras horas de este domingo se registraron dos sismos de magnitud mayor a 4.0, siendo el más grande de ellos el que se desarrolló a 17 kilómetros al este de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Se trató de un temblor de magnitud 4.6 y ocurrió a las 03:00:12 (tiempo del Centro de México).

SSN REPORTA: SISMO Magnitud: 4.6

Región epicentral: 17 km al ESTE de FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO

Fecha y hora: 2026-06-21, 03:00:12 (tiempo del Centro de México)

Latitud y longitud: 19.564º, -87.616º

Profundidad: 16.5 km pic.twitter.com/ai6OuAroZA — Sismológico Nacional (@SSNMexico) June 21, 2026

A las 00:32 horas se registró un sismo de magnitud 4.1, con epicentro a 425 km al oeste de Ciudad Constitución, Baja California Sur.

¿Cuándo se activa la alerta sísmica en la Ciudad de México?

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) es el encargado de la alerta sísmica que se activa en la Ciudad de México ante un sismo de consideración proveniente del Pacífico. No obstante, no todos los sismos habrán de activar este sistema.

Según explica SASMEX, no hay un umbral único a partir del cual se activa la alerta sísmica por un temblor en la capital. En cambio, el sistema calcula la distancia y la magnitud. Para que se active la alerta sísmica en la Ciudad de México un sismo debe estar dentro de estas tres categorías: