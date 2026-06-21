¿Dónde Fue el Temblor Hoy 21 de Junio 2026 en México? Magntiud y Epicentro del Sismo

Conoce las últimas noticias del temblor hoy 21 de junio en México, así como las actualizaciones de magnitud y epicentro dadas a conocer por el Servicio Sismológico Nacional.

Temblor en MéxicoFoto: Cuartoscuro | Ilustrativa
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