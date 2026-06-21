Aficionados de Japón Recogen Basura en Estadio de Nuevo León Pero los Critican

Los japoneses presentes en el Estadio Monterrey celebraron la goleada sobre Túnez quedándose para recoger basura de las gradas, pero fueron criticados en redes sociales

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Japoneses limpian el estadio tras la victoria sobre Túnez, pero las críticas en redes no se hacen esperar. ¿Es esta práctica un ejemplo a seguir?

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